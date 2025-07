„Vrať se na Ukrajinu!“ Peszynski tu nechce političku SPD

Proevropský aktivista Tomasz Peszynski, známý svou podporou Ukrajiny, překvapil ostře formulovaným komentářem na síti X, v němž vyzval místopředsedkyni pražské buňky SPD a členku mládežnické organizace hnutí Olgu Tietz, která se narodila v Kyjevě, aby se vrátila zpět na Ukrajinu. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 18642 lidí

Reagoval tak na její výroky, že LGBT lidé mají dostatek práv a že podporuje zákaz jejich pochodů, stejně jako odchod České republiky z Evropské unie.

„Jestli se ti nelíbí v EU, tak se vrať na Ukrajinu! Ta není v EU a je to momentálně úplný ráj na zemi! Ano, uznávám, že to může být problém, protože za pár let se Ukrajina do EU dostane," napsal ve svém komentáři.

Následně proto navrhl, že by se Tietz mohla přemístit na Donbas, který je dnes z velké části pod kontrolou Ruska. „V tom případě tady paní doporučuju přestěhovat se na Donbas. Tam bude jako doma,“ dodal aktivista.

Jelikož ale i budoucnost Donbasu je nejistá a mohl by být v budoucnu coby ukrajinské území součástí Evropy, nejlepší možnost bude, když se Tietz odstěhuje do Ruska. „Hm... a co Rusko? Nechceš být v EU, přestěhuj se do Ruska. V čem je problém?“ zakončil.

Tímto ironickým příspěvkem je Peszynski v paradoxní pozici. Otevřeně proevropský aktivista a zastánce solidarity s Ukrajinci, který se výrazně angažoval v rámci sdružení Pulse of Europe, nyní míří ostrou rétorikou proti Ukrajince žijící v Česku. Jeho výzva k návratu do země původu může být vnímána jako popření principů, které dlouhodobě zastává – tedy otevřenosti, evropských hodnot a ochrany menšin.

Místopředsedkyně pražské buňky SPD Olga Tietz pochází z Ukrajiny. Narodila se v Kyjevě a do České republiky se přestěhovala ve svých devíti letech. Její otec tehdy plánoval odchod do zahraničí, zvažovalo se Německo, ale nakonec se rodina rozhodla usadit právě v ČR. Olga se později přestěhovala do Prahy, kde vystudovala uměleckou školu.

Politicky se začala profilovat už během studia. Zajímala ji témata mezinárodních vztahů, a tak v roce 2019 začala sledovat nově vzniklou Trikoloru. Konzervativní program jí byl blízký, ale protože strana nezískala výraznou podporu voličů, rozhodla se vstoupit do většího subjektu – hnutí SPD. Do politiky se zapojila aktivně hned v osmnácti letech a dnes je viditelnou členkou mládežnické organizace a místopředsedkyní pražské krajské buňky.

Tietz se profiluje jako zastánkyně tradičních hodnot a opakovaně na sebe upozorňuje svými výpady proti novodobé levici a progresivistům, které na síti X obvykle nazývá „libtardy“ či „lepšolidmi“.

Psali jsme: Ukrajinka z SPD: I naši už chtějí, aby válka skončila. Hrozí konflikt na desítky let

Kritizuje LGBT agendu, liberální politiku a hlásí se k národně-konzervativním postojům. Svůj politický vzor vidí v německém europoslanci Petru Bystroňovi z krajně pravicové AfD. V minulosti byla také asistentkou europoslance Ivana Davida.

Chystá se do sněmovny, za původ se nestydí. Olga Tietz opakovaně uvádí, že její původ z Ukrajiny není něco, za co by se měla stydět. Zdůrazňuje, že SPD si ji vybralo ještě před válkou a pozici si zasloužila svou aktivitou, ne svým původem, uvedla politička, která odmítá muniční pomoc Ukrajině. Podporovatele zbrojních dodávek nazývá „chciválky“. Rusko-ukrajinskou válku považuje za geopolitický souboj Moskvy a Washingtonu.

V rozhovoru pro CNN Prima News také potvrdila, že má ambici ucházet se o poslanecký mandát. „Prozradím, že jsem nominovaná. Na pražské kandidátce bych se měla objevit dost vysoko,“ řekla.

O tom, že její politické postoje vyvolávají silné reakce, svědčí i zážitky z kampaní. „Už se mi i párkrát stalo, že když jsem stála na stáncích SPD, tak ke mně přišli lidé a řekli mi: ‚Vy jste taková pěkná, mladá… škoda, že jste fašistka,‘“ svěřila se.

Psali jsme: „Radši ukaž...“ Mladá Ukrajinka z SPD odpálila sprosťáky Rozhovory PL- Olga Tietz Proevropský aktivista neslaví. „Konečně“ pochopil, kde žije. A chce se mu pryč Pomstychtivý hulvát, stejný jako voliči. Fanoušek Pirátů se pohoršil, že to samé bude v Česku