Odborník: Evropské automobilky už nemají peníze. Zaplaví nás nekvalitní auta z Číny, cla nepomůžou

Elektromobily jsou stejně drahé jako spalovací auta, protože spalovací auta zdražila na úroveň elektromobilů. Nebylo to obráceně. Velké automobilky jsou v krizi, protože spálily spoustu miliard eur na oltáři elektromobily.

„Ale elektromobily dnes v Evropě ne všichni chtějí. Bude to do budoucna tvořit nějaké procento, nebude to určitě masové řešení. Dotklo se to velkých automobilek, které vyráběly masově. Dotklo se to Renaultu, dotklo se to Fordu, Volkswagenu,“ upozornil v podcastu Brocast Josef Vrtal aka Expert Pepa z Autosalonu, automobilový novinář a jeden z nejvýznamnějších odborníků v Česku.

Volkswagen dnes prodává auta za ceny jako BMW před deseti lety. Vozy, které stály 500 tisíc korun, se dnes prodávají nejméně za 750 tisíc korun. „Ty, které stály 200 tisíc, už nejsou. Co stálo 200, stojí 500. Je otázka, jak si s tím automobilky poradí,“ přemítá Vrtal.

Soudí, že BMW, Mercedes ani Porsche nezaniknou. Zato automobilky, které vyráběly pro obyčejné lidi vozy v ceně 12 až 15 tisíc eur, už nejsou. A lidé, kteří byli zvyklí kupovat si auto za 12 tisíc eur, nemají 30 tisíc eur. „Významně to ovlivní jejich rodinné rozpočty. Budou si dál hýčkat své starší vozidlo s motorem TDI,“ míní novinář.

Auto jako pračka, lednička nebo mikrovlnka

Testovat auta ho podle jeho slov nebaví. „Jeremy Clarkson řekl, že z aut se stala bílá technika. Jsou jako pračka, lednička, mikrovlnka. Auta ztratila identitu. Ne vždy ve spotřební technice vyhraje to nejlepší řešení. Dřív jsi koupil auto a zajímalo tě, jak brzdí, jaké to má jízdní vlastnosti. Dnes lidi zajímá, jestli tam máš světýlka, displej, jestli tam plápolá oheň. To není auto. Auto je ve své podstatě čistě mechanická věc. A to, že je na tom nějaká digitální nadstavba je sekundární, protože ten diplej tě nedoveze na chalupu ani k babičce. Dovezou tě tam kola, brzdy, pružiny, železo, mechanika, a ta se začíná podceňovat,“ upozorňuje expert.

Připomněl, že už před dvěma lety předpověděl, že v roce 2027 zkrachuje Tesla. „Tak, jak Teslu vedou, speciálně Elon Musk, není možné. Do roku 2027 není daleko a nemyslím si, že ten krach je nereálný. Minimálně dojde k prodeji Tesly a bude existovat Tesla by Toyta nebo něco takového. Převezme to nějaká standardní automobilka,“ řekl Vrtal.

Podle jeho slov nás čeká nástup čínských automobilů. Evropa vyšla Číňanům vstříc svou legislativou. „Pro čínské elektromobily je největším odbytištěm Evropa. Dali jsme na ně cla, ale to už je pozdě," tvrdí novinář.

Otázkou podle něho je, jak se budou čínské automobilky vyvíjet. „Možná existují dobré čínské automobilky, ale spíše průměrné a mizerné. Auta možná vypadají hezky. Možná to auto vypadá jako Lamborghini, možná má uvnitř hezká světýlka, ale pod kapotou má naprosto chcíplý motor 1,5 nebo 1,3. A je otázka, jak je mechanicky vyzkoušené, jak splní mechanickou službu. Ne že tam budu mít displej a Android, ambientní osvětlení a vůni čínského draka vevnitř. Chci, aby to auto dojelo. A bojím se, že to poznáme až za tři nebo čtyři roky, až tu bude první generace zkušebních jezdců s čínskými automobily,“ obává se expert.

Důležité pro něj je, že evropské automobilky své vozy testují. „Jezdí na severní polární kruh. Snaží se při prvonákupu nabídnout auto, které je vyzkoušené. Čínské automobilky to rozhodně nedělají. Podstatná část se odehrává ve virtuální realitě. Auto splácají stejně jako ledničku, jako mikrovlnnou troubu. Testovací jezdci jsou všichni, kdo si to tady v Evropě koupí,“ upozorňuje novinář.

Není podle něj jasné, jak dlouho takový vůz vydrží, jaká je bezpečnost. „Čínská auta, do kterých jsem si dosud sedl, bych nechtěl. Považuju je za nebezpečná a nedodělaná. Zoufale nedodělaná. Moje poslední zkušenost s čínským autem nejmenované firmy, která používá velmi agresivní marketing, byla taková, že jsem jel a říkal jsem si, kolik mám vůbec benzínu. Neukazovalo to, kolik mám benzínu. Ale před deseti minutami to ukazovalo. Říkal jsem si, co se stalo, proč tady najednou není ta čárka, která mi říká, že tam mám 75 procent paliva. Bylo to proto, že jsem přepnul režim vozu z normálního do sportovního. A Číňan zapomněl naprogramovat, že i v tomto režimu potřebuju vědět, kolik mám paliva. Prostě to není vyzkoušené,“ domnívá se Vrtal.

Otázkou podle něj bude, jak se k prodeji čínských vozů postaví dealeři a prodejní síť. „Jaké budou podmínky pro dealery, jaká bude logistika náhradních dílů, jaké budou záruky, jak dlouho bude auto čekat na opravu,“ vyjmenovává expert a varuje, že to všechno jsou velké otazníky.

„Jediná automobilka, o které můžeme říct, že to všechno nějak funguje, je MG. Je tu dlouho a padlo do relativně standardní importérské struktury. Ale jinak mám pocit, že Číňani sem přicházejí jako kovbojové – hlavně aby prodali, nic jiného je nezajímá,“ upozorňuje expert.

Vládu přebírá software

Čínská auta ani nejsou levná. „To, co jsem testoval, stálo 700 tisíc, a já bych si ho nekoupil ani za 300 tisíc. Podle mě to bylo nedodělané auto, úplně zoufalé. Bál bych se s ním havarovat,“ podotkl novinář.

Evropské automobilky podle něj v současné době nemají peníze na marketing. „Jsou rádi, že jsou rádi. Peníze shořely na těch oltářích elektromobility. Číňan peníze na marketing má,“ říká Vrtal.

Čínská auta jsou k vidění v časopisech, na internetu, píše se o nich, že pokoří konkurenci. „Nikdo v tom neseděl. Nebo v tom sedělo pět novinářů. Vidíš jenom fotku,“ varuje expert, jenž se obává, že může vzniknout falešné povědomí o tom, jak jsou čínská auta skvělá, ačkoliv nejsou. „Čínské auto si zatím nekoupil,“ zdůraznil Vrkal.

Vyjádřil také svou nedůvěru k automatickým systémům. „Dívám se na seriál Letecké katastrofy, kde většinu nehod způsobí automatické systémy nebo konflikt automatických systémů s lidským řízením. Nad tím autem nemáš vládu,“ upozorňuje expert.

Vládu nad takovým vozem přebírá software. „Někdo ho naprogramoval, ale ten není v té situaci, kdy ti skáče srna před auto a z druhé strany do toho běží malé dítě a proti tobě jede kamion. Autonomní řízení nehody nevyřeší. Já autonomní řízení nechci. V autě ho nezapínám, nikdy nepouštím volant z ruky. Naopak jsem zralý na infarkt z panických reakcí toho auta. Jedeš a ono najednou z ničeho nic zabrzdí kvůli ničemu. A nezabrzdí, když já bych dávno brzdil. Nemá to oči, má to radary,“ říká novinář.

K chytrým autům jsou navíc zapotřebí odpovídající silnice. „A to tady není,“ zdůraznil Josef Vrtal.