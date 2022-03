AMSP ČR vyhlásila vítěze soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2021

reklama

K vyhlášení vítězů dochází díky koronavirovým opatřením až nyní, na jaře 2022. Soutěž každoročně organizuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Generálním partnerem soutěže byla Equa bank, partnery jsou společnosti Deloitte a Slavia pojišťovna.

Soutěž Equa bank Rodinná firma roku hledá každoročně inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání či sdílení zkušeností.

Vítězové, které vybrala porota, jsou vyhlašováni ve dvou kategoriích: Malá firma (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firma (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Z každé kategorie je rovněž porotou vybráno pět nejlepších firem a z této TOP desítky volí široká veřejnost svého vítěze v Ceně veřejnosti.

„Rodinné podnikání zažilo v posledních dvou letech velkou zkoušku v souvislosti s koronavirovou krizí, která prokázala, že tento segment je soudržnější, než některé další,“ říká Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR. Krize podle něj současně odhalila zájem a chuť rodinných firem investovat, a také poskytnout větší prostor nastupující generaci, zejména v oblasti digitalizace.

„AMSP ČR dlouhodobě buduje základnu rodinných firem v České republice a vytváří jim právní, ekonomické i poradenské zázemí. Ve spolupráci s univerzitní platformou zavádí výuku tzv. family business, sleduje jejich statistiku, provádí průzkumy, organizuje mezinárodní projekty a rodinné firmy medializuje. Pravidelně vyhlašuje rovněž soutěž o nejlepší rodinnou firmu roku – Equa bank Rodinná firma roku,“ připomíná Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Vítězové soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2021 byli slavnostně oceněni v rámci tradiční nejvýznamnější akce AMSP ČR – na Dni podnikatelů České republiky, jehož galavečer se uskutečnil po dvou letech opět prezenční formou, a to 24. března 2022 v pražském hotelu Ambassador – Zlatá Husa.

Výherci v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2021

Kategorie Malá firma:

1. místo: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV je rodinná firma s dlouholetou tradicí od roku 1992. Je významnou firmou Zlínského kraje a působí v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí, které kladou důraz na zadržování vody v krajině a snižování znečištění vod povrchových i podzemních nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. Za své dlouhodobé inovační aktivity firma získala řadu ocenění (Inovace roku 2019, Vizionář 2019, Egovernment – The best 2020 nebo „Quality Innovation Award 2020“). Nejprestižnějším oceněním je cena Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním dopadem, kterou udělila chilské nadace Imagen de Chile, jako jediné firmě v ČR. Více informací najdete ZDE.

2. místo + Cena veřejnosti: TisknuLevne.cz (PENDA s.r.o.)

Provozovatelem e-shopu a neustále se rozšiřující sítě 117 prodejen TisknuLevne.cz je rodinná společnost PENDA s.r.o. TisknuLevne.cz je největším specialistou u nás v prodeji náplní do tiskáren. Je jedničkou na trhu v ČR v segmentu malých a středních podnikatelů a domácností. Kromě originálního spotřebního materiálu od více než 50 značek prodává i velice oblíbené kompatibilní náplně vlastní značky TisknuLevne.cz. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací APROPO Jičín, která podporuje děti s postižením a jejich rodiče. Řadu let sponzorujeme Nadační fond Jičín město pohádky. Principy rodinných vztahů udržujeme díky své unikátní firemní kultuře, která poskytuje dostatek prostoru pro růst a štěstí našich zaměstnanců. Vážíme si sebe navzájem, zakládáme si na důvěře a lidském přístupu. A u toho jen tak mimochodem prodáváme náplně. Více informací najdete ZDE.

3. místo: VITAMINÁTOR s.r.o.

VITAMINÁTOR je rodinná firma pro níž je kvalita ovoce a moštů, které produkují, velmi důležitá. Rodinné vedení osobně ručí za každý litr moštu, který opustí jejich moštárnu. Osobně sledují celý proces od pěstování ovoce až po balení hotových moštů a jejich expedici k odběratelům. Během několika posledních let i díky zájmu české veřejnosti o zdravé potraviny dokázala firma rozvinout spolupráci s řadou škol, nemocnic, restaurací, prodejen se zdravou výživou a množstvím dalších provozoven. Dodává 100% přírodní šťávy převážně z vlastního ovoce a zeleniny, které jsou určeny nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří se zajímají o své vlastní zdraví. Novinkou v jejich sortimentu jsou ovocné přesnídávky v BIO kvalitě. Více informací najdete ZDE.

Kategorie Střední firma:

1. místo: Grada Publishing, a.s.

Knihy Nakladatelství GRADA jistě máte ve své knihovně. Založil ho v roce 1991 Roman Sviták. Jeho tři děti jsou již zaměstnanci firmy a připravují se, že jednou rodinnou firmu povedou. Zpočátku Grada vydávala počítačovou literaturu a postupně přidávala další obory. Dnes je GRADA třetím největším nakladatelstvím, které vydává knihy všech žánrů pod pěti značkami – GRADA, COSMOPOLIS, BAMBOOK, ALFERIA a METAFORA. Nyní ročně vydá 400 až 500 novinek a také provozuje předplatné na e-knihy BOOKPORT. Stále si drží pozici jedničky v odborné literatuře. V jednom se ale charakter firmy nezměnil. GRADA si udržela styl řízení, odvahu v hledání nových cest, dynamiku i dlouhodobou odpovědnost a jasnou vizi, jejímž nositelem je majitel a jeho spolupracovníci. Více informací najdete ZDE.

2. místo: ECOGLASS, a.s.

EcoGlass je ryze česká rodinná společnost založena na nejlepší tradici českých sklářů. Po 30 letech úspěšného fungování vlastníci, manželé Kočárkovi, předali vedení manželům Krutským, tedy dceři a zeťovi. Od založení v roce 1991 se EcoGlass postupně vypracoval mezi významné evropské výrobce přesně lisované technické skleněné optiky pro osvětlovací aplikace. Lisované čočky se používají zejména v reflektorech automobilů, hranoly pak v naváděcích světlech ranvejí na letištích. Lisovaná optika se uplatňuje v LED veřejném osvětlení, optice solárních elektráren, ale i v dalších optoelektronických konstrukcích. EcoGlass nabízí kompletní servis počínaje optickým návrhem a výrobou prototypů přes fotometrickou kontrolu až po sériové dodávky. Výroba je založena na vlastních technologiích, patentovaném postupu lisování a výchozím materiálem je v naprosté většině české sklo. Více informací najdete ZDE.

3. místo: HTP s.r.o.

Společnost založil Stanislav Tománek v roce 1996 a v začátcích fungovala jako obchodní organizace podporující zahraniční společnosti při hledání výrobních kapacit v ČR a SR. V době, kdy se syn zakladatele Jan rozhodoval a vybíral si vhodné vzdělání, došlo v rámci rodiny k rozhodnutí začít budovat vlastní výrobní kapacity a zákazníkům dodávat výrobky vyráběné již pouze společností HTP s.r.o. V současné době je podnikatelská činnost soustředěna do oblasti vlastní výroby technologiemi zpracování plechů laserem, lisování, robotického svařování, CNC frézování a velmi přesného soustružení, povrchových úprav, výrobků z gumy a plastů, doplněné výrobou montážních celků. Zákazníky jsou významné světové společnosti vyrábějící automobilovou a zemědělskou techniku, manipulační a stavební stroje, kolejová vozidla, medicínské a laboratorní přístroje. Firma nyní zaměstnává 145 pracovníků a aktivně jsou do podnikání zapojeni 4 rodinní příslušníci. Více informací najdete ZDE.

Libor Musil za AMSP ČR k tomu uvádí: „V posledních dvou letech dostávají rodiny majitelů zabrat. Většina z nich v hospodářské krizi předává vedení firem na další generaci, a to je složitý proces týkající se stovek tisíc českých podniků. Tyto firmy zaměstnávají víc než polovinu lidí v byznysovém sektoru, vytvářejí obrovský výkon a investují dohromady stovky miliard korun ročně. Majitelé za 30 let nastřádali velké jmění, které je uloženo ve výrobních prostředcích, nemovitostech, zásobách, rozvinutém know-how a loajálních zaměstnancích. Toto bohatství je v českých rukou, a pokud se rodinným firmám pomůže překonat současnou dekádu generační výměny, tak v českých rukou zůstane. Vyzýváme nový parlament a vládu, aby co nejrychleji zahájili kroky k uzákonění rodinného podnikání jako svébytné formy tvoření národního bohatství.“

„Rodinné firmy jsou bez pochyb základem naší ekonomiky. Opět se to potvrdilo i v tomto ročníku soutěže, kdy bylo fungování celé naší společnosti již podruhé v řadě velmi významně zasaženo koronavirovou pandemií. Rodinné firmy, mající ve svých majitelích dlouhodobě silné zázemí, podle našich informací toto náročné období přestály opět velice dobře. Jsme proto rádi, že již deset let podporujeme rodinné podnikání prostřednictvím soutěže Equa bank rodinná firma roku a tím přispíváme ke zvýšení zájmu o problematiku rodinného podnikání. Equa bank nabízí rodinným firmám speciální a zvýhodněné produkty, které jim pomáhají v rozvoji a zajištění finanční stability. Oceněným rodinným firmám srdečně gratuluji a přeji jim mnoho úspěchů v dalším budování jejich podnikání“, vzkazuje Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank, která je generálním partnerem soutěže Equa bank Rodinná firma roku.

Generální ředitel Slavia Pojišťovny a.s. Karel Waisser přidává: “Vážíme si práce, píle a energie, kterou vkládají rodinné firmy do svého podnikání. Ačkoliv se pohybují v silné konkurenci, stále častěji dokazují světu, že jej mohou dobýt, a přitom se nemusejí schovávat pod pomyslnou globální korporátní střechu. Gratulujeme vítězům a rádi jim, i všem ostatním, budeme krýt záda, aby je žádné problémy nesrazily na kolena a mohli se věnovat svému dalšímu rozvoji.“

„Když jsme minulý rok gratulovali vítězným rodinným firmám a vyzdvihovali jejich schopnost adaptace a úspěšný boj s nepřízní trhu, pandemií a globální nestabilitou, doufali jsme asi všichni, že se u letošních vítězů vrátíme k chvále růstu, ziskovosti, stability a rostoucího významu rodinného podnikání na zotaveném českém i světovém trhu. Jenže vnější podmínky se bohužel nejen nezlepšily, ale přinesly ještě větší výzvy. Spolu s týmem Deloitte Private, jehož posláním je pracovat se soukromými, a tedy rodinnými firmami a pomáhat jim v řešení výzev podnikání, přeji jak oceněným, tak i nám všem ostatním, aby se z výzev staly příležitosti a z příležitostí další úspěchy. Ostatně, toho jsme v posledních dvou letech v tomto segmentu svědky. Všem oceněným firmám srdečně gratulujeme,“ komentuje Miroslav Svoboda, partner v oddělení Daňového poradenství, Deloitte.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i Rada kvality ČR vnímá rodinné podnikání jako stabilizující článek tuzemské ekonomiky, což dokládá i její vývoj v současném složitém období. Rodinné firmy hrají důležitou roli zejména díky velké flexibilitě a schopnosti se rychle přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí. Význam rodinných firem podtrhuje i vznik Národní ceny za rodinné podnikání, která byla začleněna do prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality a aktivity odborné sekce Kvalita v rodinném podnikání, jejíž akce Rada kvality ČR finančně podporuje v rámci svého rozpočtu,“ uvedl 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

„Předně bychom rádi pogratulovali vítězům letošního ročníku a zároveň vzdali hold ostatním rodinným firmám, které dokázaly úspěšně zvládnout nelehké období pandemie COVIDU-19. Těší nás, že z pozice zpravodajské platformy CNN Prima NEWS máme možnost podpořit české malé a střední firmy, jejichž příběh je inspirativní nejen pro další podnikatele,“ říká ředitel marketingu a PR skupiny Prima Aleš Pýcha.

