AOPK ČR: Invazní rak mramorovaný ohrožuje domácí druhy našich raků

reklama

Právě dnes správce rybníka, kterým je Magistrát hl. města Prahy, rybník ve spolupráci s experty z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského vypouští. Cílem je odchytit co nejvíce raků mramorovaných a zamezit jejich dalšímu šíření.

„Rak mramorovaný, stejně jako další druhy amerických raků, znamená ohrožení pro našeho domácího raka kamenáče a raka říčního. Američtí raci totiž přenášejí takzvaný račí mor – plísňové onemocnění, které je pro naše domácí druhy raků smrtelné. Klíčové proto je, aby se do volné přírody američtí raci vůbec nedostali (viz zde),“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V srpnu byli Dolních Chabrech odchyceni čtyři dospělí raci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a blízkým potokem. Dostali se sem zřejmě kvůli nezodpovědnému chovateli, který je vypustil, a během krátké doby zde vznikla poměrně početná populace. Tento druh raka je totiž velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice. Je schopna se totiž rozmnožovat partenogeneticky, tj. mláďata se vylíhnou z neoplozených vajíček. Již po pěti měsících od narození jsou pak raci schopni produkovat vajíčka a založit tak další generaci.

„Znovu apelujeme na všechny chovatele či majitele těchto raků, aby je v žádném případě nevypouštěli do volné přírody. I jeden jediný rak může být za nedlouhou dobou hrozbou nejen pro danou lokalitu. Pokud by se tito raci dostali například do Vltavy, jakákoliv eliminační opatření by byla neproveditelná. V případě zájmu o bližší informace či nálezu jiných jedinců raka mramorovaného prosím bezodkladně kontaktujte AOPK ČR – invaznidruhy@nature.cz,“ dodává Tomáš Görner.

Rak mramorovaný je oblíben akvaristy kvůli zabarvení i pro nenáročnost chovu. Pro riziko, které znamená pro naše domácí druhy raků, byl v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů (viz zde). S organismy, které se zde ocitnou, se nesmí obchodovat, jejich chov by měl být pouze na dožití a hlavně - tyto druhy se nesmí vypouštět do volné přírody. To se promítá i do naší legislativy, konkrétně do novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně.

AOPK ČR vydala doporučení, jak šíření račího moru zamezit [1]. Ve spolupráci se Státní veterinární správou zpracovává také metodiku řešení krizových situací pro případ, kdy se objeví nové ohnisko výskytu račího moru. Výzkumný ústav vodohospodářský připravil i speciální mobilní aplikaci (viz zde).

[1] Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.

Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.

Nepřevážejte vodu z infikovaného toku do jiných toků. Voda je kontaminovaná sporami této „plísně“ a můžete ohrozit zdravé raky.

Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů a nevylévejte vodu z akvárií do vodních toků.

Psali jsme: AOPK ČR: Budeme pravidelně zveřejňovat data o napadení hospodářských zvířat vlkem Agentura ochrany přírody a krajiny: Nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata jsou pro vlky lákadlem AOPK ČR: Šustrovu cestu doplnily nové stromy z Programu péče o krajinu Agentura ochrany přírody a krajiny: Výsadba ovocných stromků v obecním sadě Březina dokončena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.