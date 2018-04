Akční tým pro spolupráci v justici řeší rozvoj spolupráce mezi PMS a jejími partnery a posílení kompetencí služby

Práce týmu navazuje na vládou schválenou Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 a jeho součástí jsou odborníci z řad PMS, Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Vrchního státního zastupitelství, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Krajského soudu a dvou Okresních soudů. Diskuse se soustředila na to, jakých změn bude třeba dosáhnout k zefektivnění spolupráce mezi PMS a ostatními resorty justice s cílem naplnit jednotlivé strategické cíle vycházejí z Koncepce.



Jedním z diskutovaných témat byly změny v dohledové činnosti PMS v oblasti výkonu dohledu a přípravy parole. Změna by se měla týkat rozšíření oprávnění PMS reagovat na problémové chování odsouzeného. V současnosti PMS nedisponuje účinnými nástroji a kompetencemi, které by jí opravňovaly k rychlému zásahu. V důsledku toho nyní dochází ze strany soudů k průtahům v reakci na zprávy o nedodržování trestů.



Dále se tým věnoval výkonu trestu Obecně prospěšných prací (OPP). Jedním z bodů jednání byla možnost udělení pravomoci PMS rozhodnout o místě výkonu trestu či vznik tzv. chráněných míst pro pachatele se specifickými potřebami (psychickými problémy, závislostmi, aj). Pozornost se soustředila i na poskytovatele míst pro výkon OPP. V současnosti chybí pojištění, které by řešilo náhradu škod vzniklých během výkonu trestu. Větší ochrana poskytovatelů při vzniku škody během výkonu trestu, motivace a systémová podpora poskytovatelů ze strany státu jsou důležitými faktory pro vytvoření nových míst pro výkon trestu OPP.



Na programu jednání dále bylo uplatňování odklonů ze strany Státního zastupitelství v přípravném řízení, které by přispělo k menší zahlcenosti soudů, zkvalitnění péče o oběti trestných činů, vznik probačních domů a programových center.

autor: Tisková zpráva