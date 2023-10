Armáda ČR: Mnohonárodní prapor na Slovensku prochází hodnocením bojové připravenosti

reklama

Do role útočníka (červeného) se postavily vyčleněné jednotky prešovské 2. mechanizované brigády a do pozice obránce (modrého) Mnohonárodní prapor sestavený z jednotek české, slovinské, německé a slovenské armády. Certifikační cvičení, jehož úkolem je prověřit připravenost Mnohonárodního praporu, během osmačtyřiceti hodin prostřednictvím čtyřiceti incidentů v různých úrovních prověří štáb praporu, ale i jednotlivé roty, kde si na pomyslné dno svých sil mohou sáhnout i jednotlivci.

„Na jakékoliv hodnocení je příliš brzy, protože jsme na samém počátku cvičení," zhodnotil hned na počátku velitel 3. ÚU ARČ MN BG SVK plukovník gšt. Miroslav Vybíhal situaci. „Vše ukáží následující hodiny a dny, které celou rozehru ještě více rozvinou a prověří kvalitu každého z nás."

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 10383 lidí

Certifikační cvičení Strong Cohesion 2023 bylo zahájeno nástupem všech cvičících jednotek, ke kterým promluvil řídící cvičení, brigádní generál Róbert Kecsö, velitel 2. mechanizované brigády Ozbrojených sil Slovenské republiky. Poté následoval se svými slovy velitel Velitelství pro operace, brigádní generál Václav Vlček, který zdůraznil význam zahájeného cvičení pro upevnění obrany území Aliance. Zahájení se účastnil rovněž podplukovník Benedikt Hoff a štábní praporčík Leo Roos z operačního velitelství NATO v nizozemském Brunssumu.

Následně se cvičící jednotky přesunuly do určených prostorů a krátce po poledni přešlo certifikační cvičení do své skutečné podoby podle připraveného námětu. Do půlnoci prvního dne cvičení proběhlo více než deset incidentů. Svou úlohu měli i pomyslní uprchlíci, kteří jsou součástí každého ozbrojeného konfliktu. Proběhl také průzkum bezpilotními prostředky ze strany útočníka a jeho následná dělostřelecká palba na velitelská stanoviště obránce. Do cvičení se zapojil i vrtulník, který v připraveném incidentu realizoval vzdušný výsadek hloubkového průzkumu ze strany „červených“ na území „modrého“. Následující den proběhlo samotné překročení pomyslné státní hranice a střet útočících jednotek „červených“ s Mnohonárodním praporem vedoucím obranné operace a boj na zdrženou.

Mimo velení Mnohonárodního praporu je přidělen Armádě České republiky nelehký úkol provést certifikaci této jednotky dle metodiky CREVAL. Tým složený z expertů jednotlivých participujících států provádí nepřetržitě hodnocení jednotlivých incidentů. Výsledkem hodnocení bude závěrečná hodnotící zpráva s doporučením certifikace MN BG SVK.

Psali jsme: Armáda ČR: Čeští ženisté postavili v poničeném Slovinsku tři provizorní mosty Armáda ČR: Vzdušné síly zahájily klíčové cvičení pro ochranu vzdušného prostoru Armáda ČR: Ve Středomoří se vystřídali čeští vojáci, v rámci námořní mise EU hlídají pobřeží Libye Armáda ČR: První cvičení slovenského mnohonárodního bojového uskupení na úrovni roty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE