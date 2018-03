Arnika: Děčínský jez by zničil chráněnou přírodu

Odborníci na ekologii upozorňují nejen na ekonomickou nesmyslnost celého projektu, ale hlavně na zničení cenného prostředí, které je domovem některých chráněných rostlin a zvířat. U příležitosti Světového dne vody mohou lidé přispět k záchraně Labe podpisem výzvy ZDE.



Ekonomické výhody ze stavby jezu plynou pouze několika firmám. V sázce jsou přitom jedinečné přírodní hodnoty Labe a okolí. Příroda je lákadlem pro turisty z obou stran hranice, kteří využívají cyklostezku mezi Drážďanami a Ústím nad Labem. Úpravou břehů a stavbou jezu by území přišlo o svůj ráz a lokální ekonomika ztratila důležitou část příjmů. V Německu přitom cestovní ruch podél Labe přináší 120 milionů eur ročně.



„Dopad na životní prostředí by byl katastrofální. Žádné kompenzace za zalití řeky betonem pestrý život v Labi a ekonomické ztráty nenahradí. Proto vznikla petice proti jezu na Labi, kterou lidé mohou podepsat ZDE,“ říká Nikol Krejčová z Arniky.



Odborníci na ekologii namítají, že dopravní význam jezu takřka nulový. Labe je už nyní splavné pro moderní plavidla s malým ponorem. Stavba jezu by zajistila splavnost pro zastaralá plavidla s hlubším ponorem, avšak pouze v devítikilometrovém úseku. Navíc vlivem sucha v důsledku změny klimatu vody ubývá a řeka je každým rokem splavná po menší počet dnů. Proto ekologové doporučují investovat do železniční dopravy a do kvalitních oprav silnic a stavby obchvatů. Jez by navíc stál českou vládu 5 miliard korun.



Na svém dolním toku je Labe jedním z posledních říčních veletoků v ce­lé Evropě nespoutaných betonem a hrázemi. Vodu v Labi neomezují žádné jezy ani hráze. V Labských pískovcích tvoří řeka tři sta metrů hluboký pískovcový kaňon. Přírodním klenotem jsou dále kamenité štěrkopískové náplavy, které řeka vytvářela několik století a jsou domovem pro vzácné rostliny a živočichy. Území je proto zařazeno mezi nevýznamnější přírodní území Evropy v síti NATURA 2000.



Světový den vody připomíná význam vody pro život na Zemi a zdůrazňuje, aby o ni lidé pečovali. Vodní zdroje jsou ohroženy vysycháním, toxickým znečištěním nebo velkými stavbami přehrad a jezů. Proto se po celém světě koná spousta akcí[ii], které na ochranu vody upozorňují veřejnost. Mottem letošního ročníku je Nature for water.

autor: Tisková zpráva