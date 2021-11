Asociace krajů ČR: Osmé zasedání rady v Jihočeském kraji řešilo testování na školách a očkování u praktických lékařů

reklama

Hejtmani se na něm shodli, že testování na koronavirus ve školách by mělo pružněji reagovat na aktuální epidemickou situaci. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2959 lidí

"Preferovali bychom systém, kdy by zakoupené testy měly k dispozici krajské pedagogické instituty a byl by jich takový dostatek, aby bylo možné testovat v kraji nebo okresu podle výskytu určité incidence. Vyhodnocení situace by bylo ideální například ve čtvrtek, testy by se během pátku a víkendu rozvezly a v pondělí by žáci mohli podstoupit testování. Povede to k tomu, že by se testovalo v regionech, kde se ta incidence aktuálně vyskytuje, a ne s týdenním zpožděním," uvedl Kuba a dodal, že testy ve školách absolvovali v pondělí žáci v osmi nejzasaženějších okresech v republice. Vycházelo se ale z týden starých dat. V pondělí vládní kabinet rozhodl, že v příštím týdnu podstoupí testování žáci z dalších 31 okresů. "Takové zpoždění pak epidemii extrémně zrychluje. A my jako hejtmani jsme na to už předem upozorňovali. Navíc by námi navrhovaný model zaručil, že by testování nemuselo být plošné a rychle by se tím reagovalo na vývoj, který ve školách je," dodal předseda Rady AKČR.

Dalším tématem, na kterém se hejtmani při svém jednání shodli, bylo větší zapojení praktiků do očkování. „Chtěli bychom požádat praktické lékaře, aby se do očkování zapojili v co nejvyšší míře. A to zejména v této fázi, kdy je potřeba naočkovat seniory třetí posilující dávku, která se ukazuje jako velmi funkční ochrana před hospitalizací,“ uvedl Kuba s tím, že součástí prosby k praktikům je i výzva k VZP, aby v tom krajům pomohla, s praktickými lékaři více komunikovala a poskytla jim všechny potřebné informace.

Rada Asociace krajů se na svém jednání shodla také na tom, že bude nutné kontaktovat zástupce nové vlády co nejdříve to bude možné. Je totiž nezbytné projednat všechny otázky, na kterých je další rozvoj krajů postaven. „Jako zásadní vnímáme financování dopravní infrastruktury. Musíme vědět, s jakou částkou mohou kraje při plánování dopravních staveb počítat. Stejně důležité je financování sociálních služeb, které bude v příštím roce zatíženo rizikem navýšení poplatku za energie,“ zdůraznil předseda Kuba a upozornil i na další problémy krajů, jako je stále se snižující podíl státu na spolufinancování zdravotnických záchranných služeb. „Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, protože výnosy krajů z rozpočtového určení daní rozhodně nekorespondují s tím nárůstem nákladů, které jsou kraje nuceny hradit,“ dodal Kuba.

Další témata, která chce Rada AKČR s budoucí vládou řešit, je nedostatek pracovních sil v oblasti strojírenství a gastro služeb nebo nejasnosti kolem spuštění nového stavebního zákona.

