Asociace soukromého zemědělství: Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“

„Asociace soukromého zemědělství se jakožto autentická organizace sedláků, kteří navázali na mnohdy několikasetletou tradici hospodaření svých předků, snaží již více než dvacet let upozornit na nevhodné poměry v českém zemědělství a vyzdvihnout celosvětově osvědčený a uznávaný způsob rodinného farmaření. A jak lépe poukázat na význam a přínos rodinných farem pro český venkov, než přímo na ně pozvat formou dnů otevřených dveří širokou veřejnost a představit tak jejich činnost?“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík a dodává: „ Tyto akce jsou navíc každoročně věnovány jednomu z důležitých témat našeho zemědělství - rodinné formě hospodaření, nutnosti ochrany půdy a vody jakožto zdrojů obživy a prosperity pro budoucnost naší země, či faremní produkci a propojení výrobců kvalitních regionálních potravin se spotřebiteli. Letos u tématu faremní produkce pro velký úspěch předchozích akcí zůstaneme a zaměříme se na gastronomickou osvětu pro děti.“

Návštěvníci Selských slavností budou seznámeni s pestrou škálou regionálních zemědělských a potravinářských produktů, které vznikly prací rodinných farem a drobných zemědělců. Na to, že lokální produkce patří díky své kvalitě, čerstvosti a původu do zdravé, poctivé a chuťově vynikající gastronomie vhodné na každý stůl, a to i např. do školních jídelen, poukáže partner letošních akcí - organizace Slow Food Prague. Ta celosvětově napomáhá využití lokálních plodin a potravin. Podporuje cestovní ruch za dobrými a čerstvými surovinami přímo od soukromých zemědělců a navazuje tak dodavatelsko-odběratelské vztahy s městy.

„Stále častěji se setkáváme s tím, že velká část dnešních dětí má nezdravé stravovací návyky, podléhá reklamám a odmítá čerstvě a s láskou připravená jídla. Na Selských slavnostech jsme pro ně proto připravili workshop „Malý gurmán“, kde si pod vedením zkušeného šéfkuchaře budou moc osvojit šetrný přístup k přípravě jídla z faremní produkce a objevit chuť poctivě vyrobeného pokrmu. Získají i informace o potravinách, jejich kvalitě, hodnotě a prospěšnosti,“ informuje předsedkyně Slow Food Prague Blanka Turturro.

autor: Tisková zpráva