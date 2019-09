Autodrom Most: Běžecký půlmaraton opět zpestří osobnosti motoristického sportu

„Roli vodiče přijal stejně jako loni motocyklový jezdec Jakub Smrž, který nedávno ukončil závodní kariéru. Svět rychlých silničních motocyklů ale neopustil, nyní se věnuje výchově talentovaných nadějí. S dalšími známými jezdci jednáme,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Přihlášku do závodu zájemci najdou zde.

Novinkou je zařazení kategorie vozíčkářů a handbikerů, doplní tak tradiční mužské a ženské kategorie a loni zavedenou kategorii tříčlenných družstev. „Handicapovaní sportovci nebudou hradit startovné. S organizací máme zkušenosti, vozíčkáři a handbikeři už se u nás už dříve zúčastnili několika závodů, například i cyklistických,“ uvedla Raková.

Půlmaraton měří 21,0975 kilometru. Závodníci odstartují v 11:00 hodin, časový limit pro dokončení závodu jsou čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií: muži do 39 let a nad 39 let, ženy do 39 let a nad 39 let a muži a ženy nad 59 let. Již zmíněnou novinkou je kategorie pro vozíčkáře a handbikery.

Startovné zahrnuje také startovní číslo a občerstvení na trati a po doběhnutí do cíle. Každý účastník běhu získá originální hliněnou medaili vyrobenou klienty chráněné dílny Arkadie. První tři nejrychlejší běžci ve všech věkových kategoriích a také první tři štafety si rozdělí poháry z chráněné dílny Arkadie a věcné ceny. Odměna čeká pochopitelně i na nejlepší handicapované závodníky. Podrobné informace o půlmaratonu jsou zde.

V loňském roce The Most HALFMARATHON padly hned dva rekordy. Podařilo se překonat počet startujících z premiérového ročníku, když se závodu zúčastnilo 153 mužů a žen. Další metu pokořil absolutní vítěz půlmaratonu Jan Sokol ze Sokolova, který trať zdolal v čase 1:12,47 hodiny. Nejlepší čas tak vylepšil o 4,61 minuty.

Psali jsme: Autodrom Most: Nedělní závod Alpe Adria v Mostě se pojede jako memoriál Gerharda Ittnera Autodrom Most: Bezplatné dopravní besedy se seniory zpestří komentovaná prohlídka startovní věže Průtrž mračen znemožnila nedělní závody tahačů TOTAL Czech Truck Prix Autodrom Most: Hahn, Lacko a Albacete svým soupeřům po sobotě odskočili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva