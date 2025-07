Na začátku působení Fialovy vlády jsme slyšeli, že za propad životní úrovně mohou Babiš a Putin. Nyní slyšíme, že vláda „zkrotila inflaci“. Uspějí takové argumenty?

Reagovat na nesmyslná vyjádření je kontraproduktivní, což si v dnešní vážné situaci nemůžeme dovolit. Máme životní potřebu provést skutečnou reformu. Vzory existují, například tento:

Reformy argentinského prezidenta Javiera Mileie, který nastoupil do úřadu v prosinci 2023:

1. Během prvního roku své vlády snížil státní výdaje přibližně o 30 %.

2. Když Milei nastupoval, roční míra inflace přesahovala 300 %. V prosinci 2023 činila měsíční inflace 25,5 %, zatímco v květnu 2025 klesla na 1,5 %. Roční inflace se během roku 2024 snížila z 211,4 % na 117,8 %. Ekonomové očekávají, že v roce 2025 by roční inflace mohla klesnout až k 18 %.

3. Milei zrušil 10 z 18 ministerstev, což znamená redukci o přibližně 55 %. Propustil přibližně 34 000 zaměstnanců veřejné správy, což představuje zhruba 7 % státních zaměstnanců.

4. Státní rozpočet je poprvé po 14 letech v přebytku. V roce 2024 šlo o přebytek 1,76 bilionu argentinských pesos, což odpovídá 0,3 % HDP.

5. Reformy přinesly růst HDP o 3,9 % (ve třetím čtvrtletí 2024).

Existují i stinné stránky, např. růst nezaměstnanosti na 7,6 %. Mileiho přístup „šokové terapie“ zůstává kontroverzní, ale jeho popularita je vysoká, kolem 50 %.

Pro srovnání: Popularita předsedy vlády Fialy u české veřejnosti se pohybuje v rozmezí 16–20 %, s vysokou mírou vyslovené nedůvěry 70–78 %.

Častou námitkou opozičních voličů je, že Fialova vláda „preferuje Ukrajince“ a vydává peníze na Ukrajinu. Vláda se brání, že Ukrajinci české ekonomice prospívají. Kde je v tomto pravda? A stačí se řídit jen kupeckými počty?

Na vaši otázku neznám úplnou, pravdivou odpověď a zřejmě ji nezná nikdo. V dnešní společnosti jsme totiž vystaveni neustávajícímu přívalu informací, které jsou mnohdy protichůdné, nejasné nebo obtížně přístupné. Působím v týmu, který připravuje model AI schopný analyzovat složité dokumenty (zákony, vyhlášky, unijní nařízení i mediální výstupy) a převést je do srozumitelného jazyka. Za rok už budeme znát odpověď.

Od roku 2022 řešíme ruskou ropu a ruský plyn, respektive to, jak je vykompenzovat. Vláda se chlubí, že už na surovinách od Putina nejsme závislí. Udělali jsme dobře?

Můj názor je, že jsme s vysokou jistotou udělali špatně, ale musím zopakovat předchozí odpověď: Na vaši otázku neznám pravdivou odpověď a zřejmě ji zná málokdo. V dnešní společnosti…

Za rok a půl začnou platit emisní povolenky pro domácnosti. Ekonom Lukáš Kovanda je označil za nejničivější časovanou bombu pro příští vládu. Vedle zdražení pohonných hmot o 15–18 korun za litr se máme připravit i na dražší vytápění. Co má příští vláda v takové situaci udělat?

Oficiální dokumenty EU k „Evropskému zelenému dohovoru" hovoří o sociálních dopadech přechodu na „klimaticky neutrální" ekonomiku. Zaměřují na opatření, jako je Sociální klimatický fond (Social Climate Fund), který má zmírnit dopady na zranitelné domácnosti a malé podniky, s rozpočtem přes 86 miliard eur do roku 2030. Je možné, že jde o součást plánu neonacistických elit, které usilují o zbídačení rozsáhlých skupin obyvatelstva, které bude uvedeno do závislosti na státu systémem známým pod označením „žebračenky".

Co máme udělat: Odchod z EU, vojenská obrana hranic, drastické osekání státu po argentinském vzoru.

Piráti navrhli, že by se domácnostem růst životních nákladů kompenzoval tak, že by se jim polovina peněz vrátila skrz dotaci. Jaký to je nápad?

Tzv. „Piráti“ jsou před politickým krachem, takže se jimi naštěstí nemusíme zabývat. Co se týče žebračenek, které navrhují, můj názor obsahuje předchozí odpověď.

Platí zjednodušeně, že kdo navrhne zrušení emisních povolenek, ten vyhraje volby?

Spíš platí, že kdo zruší tzv. emisní povolenky, vyhraje nikoli tyto, ale příští volby.

Europoslankyně Danuše Nerudová před časem vzkázala českým průmyslníkům, kteří si stěžovali na vysoké ceny energií, že se musejí „modernizovat“. Je to vlastně možné?

Na cokoli, co tahle paní kdy řekla, se dá reagovat jen s uklidňujícím mokrým hadrem na hlavě. Omlouvám se, ale ten nemám po ruce.

Piráti, Zelení a další tvrdí, že přeměnou „klimatické změny“ projdeme bez problémů a že díky zeleným technologiím budeme nakonec bohatší. Je to jen „poroučení větru, dešti“, jako v 50. letech?

Zdroje jejich tvrzení jsou zřejmě dva. V menší míře je to upřímná víra a obavy z tzv. klimatické změny. Ty však možná vznikají vlivem záměrně šířeného strachu, kterým se evropské neonacistické síly snaží vytvořit atmosféru nejistoty a posílit svoji moc – opravdu se vyplatí občas si přečíst Machiavelliho. Druhým zdrojem je prostá hrabivá vypočítavost – tyto strany přece do značné míry žijí z příspěvků evropských neonacistických sil.