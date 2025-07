Krsek (SEN): Konečně se tady zavádí systémový krok

Děkuji za slovo, pane předsedající, a zdravím vás. Zdravím také pana ministra, zdravím ctěné kolegyně, ctěné kolegy.

Já bych možná trochu nečekaně navázal na diskuzi, včerejší diskuzi o kohezních prostředcích, o srovnávání regionálních rozdílů. Chtěl bych na tomto zákonu vyzdvihnout tu tzv. indexaci, musím říct, konečně... Do této doby ministerstvo školství v tomto ohledu nepřistupovalo na základě regionálních specifik k tomu rozdělování finančních prostředků do republiky. Ta indexace zohledňuje sociálně znevýhodněné, tedy žáky nebo jejich počet, ve škole tím, že zvyšuje platbu na žáka. Je to samozřejmě vyvolané tím, že doposud se tak dělo na základě, řekněme, nějakých dotačních prostředků, které teď tedy... Ale jejich výplata končí od nového školního roku.

Konečně se tady zavádí systémový krok. To vítám. Ale chtěl bych vůči ministerstvu školství vznést, řekněme, nějaký apel, aby se s touto indexací pracovalo šířeji, protože jsou jasné indicie, kde jsou ve školství problémy. Zatím musím říct, že se vlastně spíše řeší problémy v oblasti centrálních Čech, Prahy a okolí, kde se řeší problémy s nedostatkem míst na školách v souvislosti s koncentrací, vysokou koncentrací obyvatel v tomto regionu a sestěhováváním obyvatel z okolních krajů. Když se potom podíváme, kam ministerstvo školství investuje prostředky do infrastruktury školské, zjistíme, že to je právě do těchto oblastí, do Prahy a do středních Čech.

Na druhé straně vidíme podle statistik, kde jsou vlastně problémy ve vzdělávacím systému, která místa vykazují nejnižší úroveň vzdělanostní, která místa vykazují nejčastější předčasné odchody ze vzdělávacího systému. O tom už tady mluvil místopředseda Drahoš. Nejedná se samozřejmě jenom o Karlovarský kraj, jedná se také o Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj. Myslím si, že ta indexace by měla právě reflektovat tyto statistické údaje. Prostřednictvím zvýšené platby na žáka by se ministerstvo školství mělo vlastně snažit tato neblahá data napravit. To znamená, že by ta indexace dle mého soudu měla býti uplatňována plošně, na regiony, které vykazují tyto vzdělávací problémy.

Samozřejmě vzdělání je základ koheze, tím, že budeme obyvatelstvo v těch lokalitách, které vykazují problémy v socioekonomických oblastech, budeme samozřejmě více vzdělávat, investovat do jeho vzdělávání více státních peněz, tím můžeme výrazně pomoci v této oblasti. To jenom apel. Chci říct, že ta indexace na hlavu žáka je i prostředek, který se v zahraničí v rámci kohezních nástrojů používá. Není to můj výmysl, když teď jsem sem přišel. Ale je to skutečně používaný model, takže bych doporučil ministerstvu školství, aby rozšířilo využívání tohoto nástroje. Děkuji za to, že se zjevuje v tom českém školském systému.

Co tady potom vidím za problémy, které se samozřejmě dozvídám ze svého regionu, a teď nebudu mluvit o specifických problémech regionů v transformaci... Jsou tady, řekněme, nebo se nastaví dvě kategorie škol, které se zdají nespravedlivé. Opět bych apeloval na pana ministra, už jsme spolu o tom mluvili na výboru, porovnávám tedy tzv. školy svazkové a klasické školy spádové. Ty svazkové školy jsou nějakým způsobem bonifikovány opět indexací, což je určitě dobré. Je to jakási motivace, aby obce společně zakládaly školy. Ale nevím, a to bych asi, možná bych to vznesl jako dotaz na pana ministra, jakým způsobem si myslí, že bude fungovat motivačně pro další obce, aby nějakým způsobem reflektovaly ten nový model, nebo aby na něj navázaly.

Teď je zatím ta situace taková, že jsou velké obce, které spravují školu, ta je spádová pro sousední obce v okolí. Ty sousední obce v okolí nic nepřispívají a všechno hradí ta jedna velká škola. Samozřejmě ten ideál je, že se podaří přesvědčit ty sousední obce k tomu, aby se spojily dohromady, aby přinesly nějaký příspěvek, měly podíl na rozhodování o té škole a de facto tím tedy zajistily také zvýšení té indexace na hlavu žáka, což je samozřejmě fajn představa, ale umím si představit, že budou obce, kterým vyhovuje ta pozice černého pasažéra, a řeknou: My neplatíme nic, vy ty naše děti stejně v té škole máte, tak proč bychom najednou měli začít něco platit? To je jenom otázka z mé strany.

K nepedagogickým pracovníkům tady samozřejmě zaznělo mnoho. I mně samozřejmě připadá ta situace příliš krkolomná ve smyslu těch termínů, které nastanou, té doby, kdy se dozví zřizovatelé i ti ředitelé škol, jaké přijmeme procesní prostředky, protože to je dáno vládním nařízením, které je teprve ve fázi přípravy. Nejsem v komfortní situaci v tomto ohledu. Nerozhoduji se, řekněme, zcela nadšeně pro ten zákon, přestože jsem tady už jednu složku vychválil.

Myslím si, že řada dalších složek si zaslouží pochvalu. Ale, řekněme, zároveň chápu tu termínovou stísněnost, ve které jsme, do které se tato novela dostala. Přestože mám pochybnosti k těm procesním věcem, jakým způsobem bude proveden ten převod a jak hladce proběhne převod nepedagogických pracovníků a jejich financování pod zřizovatele, jsem připraven tento zákon jako celek podpořit, abych neohrozil jeho přijetí nebo jeho schválení do konce volebního období.

Děkuji.