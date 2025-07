Jura (ANO): Chtěli jsme dopadovou studii. A my ji nemáme

Pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

já už jsem to říkal několikrát na výboru a i při veřejném slyšení, že tato předložená velká novela školského zákona obsahuje spoustu dobrých věcí. Skoro bych řekl, že většinu, která posune naše školství určitě dopředu. Ten problém, který tady většina našich nebo všichni členové našeho senátorského klubu o tom tady mluví, je ten převod financování nepedagogických pracovníků.

Tady zaznělo spoustu argumentů, takže já je všechny opakovat nebudu, ale pouze, když jsem teď slyšel i vystoupení ctěného kolegy, pana senátora Šimka, prostřednictvím pana předsedajícího, tak vy jste tady přednesl za mě spoustu věcných argumentů, opravdu jako. A to jsou právě ale ty věci, kde většina z nich měla být prodiskutována. To je právě to, proč nesouhlasíme s tímto – já jsem říkal přílepkem, tak jsem za to byl peskován, s tímto paragrafem, který je tedy u toho školského zákona, respektive s tím převodem financování nepedagogů.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14887 lidí

No a já bych opravdu asi nechtěl tady opakovat všechny ty argumenty, tak jenom řeknu z mého pohledu ty dva nebo tři nejdůležitější. A to je to, že prostě s tímto předloženým návrhem nesouhlasí v podstatě skoro všichni zřizovatelé ve formě Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Asociací ředitelů škol, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. Tak přece asi je něco špatně, když všichni tito zřizovatelé vyjadřují nesouhlas s tím, že to nebylo projednáno tím způsobem, jakým by to mělo být projednáno. Nebo jaký si tyto zřizovatelé představují.

Zároveň ten druhý argument je ten, že my jsme tady přece přijali usnesení na plénu, že chceme znát do doby projednávání tohoto zákona tu dopadovou studii. A my ji nemáme. Prostě nemáme, teď se omlouvám, nevím, jestli to bylo v rámci toho veřejného slyšení, prostě chtěli jsme znát jako senátoři tu dopadovou studii. A prostě my nevíme, jaký dopad do rozpočtu měst a obcí tento převod nepedagogů, financování jejich tedy bude mít.

No a asi poslední věc, která tady taky zazněla. Samozřejmě ty investice, konkrétně já jsem to také zmiňoval u našeho města, v posledních letech byly opravdu velké do modernizace učeben, do revitalizací hřišť a tělocvičen a všech těch věcí, které souvisí se vzděláváním. A pokud to tak bude – a ono to bohužel všechno tomu nasvědčuje, že budeme doplácet spoustu peněz z rozpočtu měst a obcí, tak i tyto investice se budou muset omezit.

A já myslím, že to je prostě – to je to, co je opravdu špatně. A to, co jsme chtěli vědět, jaký přesný dopad to bude mít. Z těchto důvodů návrh zákona, tak jak přišel z Poslanecké sněmovny, nemůžu podpořit.

Děkuji.

Mgr. František Jura ANO 2011



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky