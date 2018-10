Autodrom Most: Novinky půlmaratonu - tříčlenná družstva a změna trasy

„Loňskou premiéru závodu jsme vypsali jen pro jednotlivce, letos se mohou hlásit i tříčlenná družstva. Změny doznala i trasa. Poběží se opět po velkém závodním okruhu, v areálu polygonu ale tentokrát jen po obslužné komunikaci,“ informovala ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Podrobné informace ZDE.

Dosud se do závodu přihlásilo 114 běžců, další zájemci se stále mohou zaregistrovat ZDE. Ani letos nebudou mezi startujícími chybět osobnosti motoristického sportu. „Účast v roli vodiče už potvrdil motocyklový závodník Jakub Smrž, účastník světového šampionátu superbike. I přes zranění ramene, které ho nepustilo ani do posledního závodu v Kataru, se pokusí zaběhnout čas 2:00 hodny. Kdo se ho tedy bude držet, může počítat s tímto výsledkem. Přejeme Kubovi brzké uzdravení a mnoho úspěchů v příští sezoně,“ upřesnila Raková.

Stejně jako loni jsou součástí akce i vložené závody. „Zopakujeme běh dětí a maminek s kočárky na cílové rovince okruhu. Na tyto závody není nutná žádná registrace předem, stačí, aby se maminky nebo rodiče s dětmi dostavili do prostoru startu zhruba pět minut před startem. Každý malý účastník dostane sladkou odměnu a překvapení,“ potvrdila ředitelka polygonu.

Půlmaraton měří 21,0975 kilometru. Závodníci odstartují v 11:00 hodin, časový limit pro dokončení závodu jsou čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni do pěti věkových kategorií: muži do 39 let a nad 39 let, ženy do 39 let a nad 39 let a muži a ženy nad 59 let. U členů štafety věk ani pohlaví nerozhoduje, každý z trojice poběží zhruba sedmikilometrový úsek, poté svému následovníku předá čip. Mama Cup pro maminky s kočárky na 200 metrů startuje v 09:30, dětský běh na poloviční vzdálenost pak o půl hodiny později.

Startovné ve výši 350 korun pro jednotlivce a 1 000 korun pro štafetu zahrnuje kromě hliněné medaile pro každého účastníka a poháry z chráněné dílny Arkadie pro tři nejlepší v každé kategorii včetně štafet také startovní číslo, občerstvení během závodu a po doběhnutí i teplou polévku v místní restauraci. „Na místě registrace stojí 450 Kč, což je ve srovnání s loňským rokem o 150 korun méně. V případě štafet je cena jednotná,“ doplnila Raková.

Premiérovým vítězem půlmaratonu premiérového ročníku na mosteckém autodromu, jehož se zúčastnilo 151 běžců, se stal Jan Žaloudek z Mostu. Domácí vytrvalec tak zároveň časem 1:17,08 hodiny ustanovil rekord mítinku. Titul nejrychlejší ženy prvního ročníku půlmaratonu patří Ivaně Vávrů z Chomutova, která trať dlouhou 21,0975 kilometru zdolala v čase 1:33,42 hodiny. Do cíle v čase 2:36,06 hodiny dorazil i nejstarší účastník půlmaratonu, tehdy šestasedmdesátiletý Karel Červenka z Hory Svaté Kateřiny.

Partnery běžeckého vytrvalostního závodu jsou společnosti ALPINE PRO, T-CLUB, Car Point Karlovy Vary a BESIP, oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. „Jde o neziskový projekt. Jsme proto rádi, že má naše nabídka partnerství pozitivní odezvu,“ dodala Veronika Raková.

