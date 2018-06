Autodrom Most: Seriály Octavia Cup i FIA ETRC uvidí diváci ještě v Mostě

Nejúspěšnějšími tuzemskými jezdci jsou Tomáš Pekař, který vede průběžné pořadí jezdců v Octavia Cupu, a obhájce titulu evropského truckerského šampiona z loňského roku Adam Lacko. Zatím drží čtvrtou příčku, avšak s minimální ztrátou na dvojici na druhém a třetím místě. Protagonisty obou fanoušky oblíbených seriálů uvidí diváci na mosteckém autodromu při prestižním podniku Czech Truck Prix o víkendu 1. a 2. září.

Letošní ročník seriálu Octavia Cup odstartoval právě v Mostě, a to úvodními dvěma závody jako součást The Most Show Featuring ADAC GT Masters 27. až 29. dubna. Seriál má na programu celkem 14 závodů v sedmi víkendech, kromě Mostu a Poznaně jezdci mají za sebou i rakouský Red Bull Ring. V polovině srpna se týmy přesunou na německý Lausitz Ring, v září je čeká Slovakiaring. Po opětovné návštěvě Mostu začátkem září pak sezonu ukončí závodní víkend na německém Nürburgringu v polovině října.

V Octavia Cupu má mostecký autodrom své želízko v ohni. Zlato-černý vůz s číslem 69 totiž neohroženě prohání po okruzích jediná žena ve startovním poli, eventová manažerka autodromu Tereza Zajíčková. Zatím se ji podařily nasbírat dva body, což jí stačí na průběžné 18. místo z celkem třiadvacetičlenného pole jezdců. Stejně jako ostatní jezdci a členové týmů se i Tereza hrdě hlásí k projektu Společné století odkazující na sté výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Při té příležitosti si všichni ozdobili tváře samolepkami s českými vlajkami. „Je to můj závodní debut v Octavia Cupu, takže cílem je především každý závod dojet, což se mi zatím daří. Bodované pozice jsou příjemným bonusem. Věřím, že ještě nějaký ten bodík do konce sezony přidám,“ svěřila se sympatická dívka.

První závod v Poznani vyhrál Petr Fulín junior z týmu svého otce Petra Fulína, trojnásobného vítěze evropského poháru cestovních vozů (FIA ETCC). Ve druhém už triumfoval Tomáš Pekař, a upevnil si tak vedení v průběžném hodnocení o 21 bodů právě před Fulínem juniorem. Třetí místo zatím drží i přes absenci v Poznani Michal Matějovský.

Maďarské pokračování FIA ETRC potvrdilo skvělou formu Němce Jochena Hahna na tahači IVECO, který zvítězil ve dvou ze čtyř závodů. Adam Lacko dotahuje, když v úvodním klání sezony v italském Misanu nastoupil po komplikované operaci slepého střeva, po níž ztratil devět kilogramů tělesné váhy. Nicméně na Hungaroringu už v jednom závodě triumfoval, další zakončil na stupni vítězů. Posunul se tak v celkovém hodnocení na čtvrtou příčku před Sashu Lenze, přičemž na Norberta Kisse a Stefi Halmovou na druhém až třetím místě ztrácí jen šest bodů. Pořadí vévodí Hahn s 95 body, a má tak pohodlný náskok 31 bodů. „Konečně výsledek, který je hoden úřadujícího šampiona. Faktem ale je, že Hahn bodově už hodně odskočil,“ konstatoval Lacko.

Truckerské týmy čekají ještě souboje na Nürburgringu, Slovakiaringu, v Mostě, belgickém Zolderu a věhlasném okruhu Le Mans ve Francii. Sezona 2018 pak vyvrcholí závodním víkendem na okruhu ve španělské Jaramě 6. a 7. října.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva