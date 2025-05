České vlajky zaplavily Staroměstské náměstí. Drželi je mladí i starší, kteří náměstí zcela zaplnili. „Osm desítek let míru je jasným imperativem,“ říká do mikrofonu Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, který svolal demonstraci Česko proti válce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. „Bojujte pro ti snaze zatahovat naši zemi blíže a blíže válečnému konfliktu,“ dodává.

Připomíná nutnost diplomacie a respektu mezi národy, varuje před zatahováním Česka do cizích konfliktů. V davu je i mnoho příznivců hnutí SPD – jeho předseda Tomio Okamura v projevu vyzývá k demokratické změně vlády po volbách. „Sešli jsme se tu jako rodina přátel, kteří nezapomněli historii. Jako rodina Čechů a Moravanů, kteří odmítají válku, kteří chtějí mír a nechtějí totalitáře, kteří dnes sedí ve vládě a pracují pro likvidaci naší republiky a tradiční Evropy,“ burcuje dav opozičník s tím, že nesmíme dopustit jakoukoli válku ve prospěch cizí mocnosti.

Drulák: Bez Rudé armády by český národ nepřežil

Na pódiu vystupuje také bývalý diplomat, profesor Petr Drulák. „V těchto dnech si připomínáme hrdinství. Především hrdinství našich osvoboditelů. Pokud by nebylo hrdinné sovětské armády, nebyl by dnes český národ,“ říká v úvodu svého projevu. Náměstím se rozléhá hlasitý potlesk. Drulák dodává, že náš dík patří i dalším osvoboditelům – Rumunům, kteří po sovětské armádě položili nejvíce životů, ale také Američanům a dalším spojencům.

„Lháři vám dneska říkají, že z východu nikdy nepřišlo nic dobrého. Vzpomeňme si, co se stalo před osmdesáti lety. Ze západu přišla válka a smrt, z východu osvobození a mír.“ Publikum opět reaguje hlasitým potleskem a výkřiky souhlasu. Z Drulákových úst poté zazní i silné: „Hanba Fialovým lhářům!“

Bývalý diplomat se ve svém projevu dotýká i historické identity Čechů jako národa mezi Západem a Východem. „V jiných dobách to bylo složitější, ale vždy platila jedna věc. Češi byli vždy středoevropským národem. A středoevropský národ má dvě plíce – tu východní a tu západní. A pokud chce být zdravý, musí dýchat oběma,“ zdůraznil.

„Je potřeba také vzpomenout dědictví našich předků. Hrdinných Čechů, kteří bojovali za naši svobodu proti nacistům. Dnes vám často budou říkat, že Češi jsou národ poddajný. Neumí bojovat, neumí se o sebe postarat. Ale naši předkové dokazují, že tomu tak nebylo,“ připomíná Drulák historickou odvahu a odpor českého národa proti nacistické okupaci.

K hrdinství vedlo vlastenectví, ne progresivismus

Drulák zdůrazňuje silné otázky směrem k národní identitě. „Ptejme se, co naše dědy a pradědy vedlo k jejich hrdinství. Byl to snad jejich progresivismus? Byly to nějaké evropské hodnoty? Byl to liberalismus? Rozhodně ne,“ říká důrazně. Publikum reaguje spontánně – z různých míst náměstí se ozývá jasné „Ne“.

„Co je vedlo k jejich výkonům? Jejich sebeobětování. Jejich vlastenectví. Vlastenectví, které je dnes tak posmívané a pošlapávané,“ pokračuje. Připomíná, že právě tato hodnota náš národ držela pohromadě v nejtěžších chvílích. „Nebát se válčit. Ale to také neznamená, že bychom se do válek hrnuli. Rozhodně ne za cizí zájmy,“ zdůrazňuje Drulák – a náměstí rezonuje emocemi.

„Protože přesně do této války se nás snaží zavléct Fialovi lháři,“ dodává s důrazem. V tu chvíli se z publika ozývá mohutné hučení, pískot a hlasité projevy nesouhlasu s vládní politikou.

„Pryč s válkou, ať žije mír!“ Drulák volá po změně režimu

Jeho řeč ale patří i naději – byť ne bez podmínek. „Máme však naději, naději, kterou bych s vámi chtěl sdílet. Já čekám na okamžik, kdy z nejvyšších míst – z Pražského hradu, ze Strakovky – zazní: Pryč s válkou, ať žije mír,“ říká Drulák směrem k davu. „Ale k tomu vede ještě cesta. Možná dlouhá, možná krátká. Nebude stačit pouhá změna vlády. My musíme změnit režim!“ Poslední věta vyvolává mezi částí publika potlesk a souhlasné skandování.

Politolog Drulák nakonec přidává i osobní poselství. „Jsem rád, že je tu takové množství vlastenců. Protože to znamená, že změna režimu je reálná. Se spolkem Svatopluk a s dalšími lidmi dobré vůle – zvítězíme!“ zvedá Drulák ruku s vítězným gestem a konec jeho projevu vrcholí silným pocitem sounáležitosti a odhodlání přítomných občanů.

Na demonstraci vystoupili i další politici a veřejné osobnosti, sdílející podobné postoje – vyzývali k ochraně míru, suverenity a historické paměti. Staroměstské náměstí zaplnily podle odhadů tisíce lidí, z nichž mnozí přišli také s transparenty a s výzvami k ukončení válečné rétoriky.