Třikrát více munice než USA s Evropou dohromady. Rusové budují továrnu na SIbiři

Zatímco 47. prezident USA Donald Trump volá po tom, aby se v ruské agresi proti Ukrajině konečně došlo k míru, podle agentury Reuters Rusové budují v odlehlém regionu na Sibiři obří továrnu na výrobu výbušnin využitelných k dalším útokům na Ukrajinu. To, že takový obří komplex vzniká, agentura Reuters odhalila z veřejně dostupných dokumentů a satelitních snímků. Toto nové zařízení má Rusům pomoct udržet palebnou převahu proti bránící se Ukrajině. Američané a Ukrajinci tvrdí, že Rusům munice dochází, proto také museli dovážet obrovské zásoby dělostřeleckých granátů ze Severní Koreje.

Agentura Reuters upozornila, že nové zařízení mělo podle návrhu projektové smlouvy, která byla zveřejněna na webových stránkách státních zakázek v roce 2023 a později odstraněna, vyrábět 6 000 metrických tun trhavin ročně a jeho dokončení bylo naplánováno na tento rok. Agentura Reuters prý však nemá dostatek informací k tomu, aby mohla odhadnout, zda se podaří Rusům naplnit svůj plán.

To je „obrovské množství“ a „bylo by to velkým přínosem pro ruské obranné schopnosti,“ řekl Thomas Klapoetke, expert na výbušniny z Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově, když byl dotázán na zjištění agentury Reuters.

V roce 2024 Rusko vyrobilo přibližně 2 miliony dělostřeleckých granátů ráže 122 mm a 152 mm, sdělilo agentuře Reuters ukrajinské ředitelství vojenské rozvědky GUR. Dovezlo také asi 2,7 milionu kusů ze Severní Koreje, uvedl GUR. Severokorejské granáty však byly většinou nízké kvality, uvedl Jack Watling, vedoucí výzkumný pracovník britského bezpečnostního think tanku Royal United Services Institute (RUSI). „Zvýšení objemu trhavin dostupných pro plnění munice je proto zásadní pro schopnost Ruska pokračovat ve válce,“ řekl agentuře Reuters.

Americký armádní generál Christopher Cavoli, který velí americkým silám v Evropě, však 3. dubna americkým zákonodárcům řekl, že očekává, že Rusko bude schopno vyrobit 250 000 dělostřeleckých granátů měsíčně, tedy 3 miliony ročně. To by Rusko posunulo na cestu k vybudování zásob třikrát větších, než mají USA a Evropa dohromady, uvedl, aniž by upřesnil, kdy by se tak mohlo stát.

Podle OSN Rusové i tak připravili Ukrajincům ten nejsmrtelnější měsíc od loňského podzimu.

Rusko v dubnu zabilo 209 civilistů a 1 146 dalších zranilo, což z něj činí nejsmrtelnější měsíc s nejvyšším počtem zraněných od září 2024, informovala 8. května Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině (HRMMU). Ze zprávy citoval ukrajinský server Kyiv Independent.

V dubnu bylo zabito nejméně 19 dětí a 78 zraněno, nejvyšší ověřený měsíční počet dětských obětí od června 2022. „Jedním z hlavních důvodů prudkého nárůstu civilních obětí bylo intenzivnější používání balistických raket ve velkých městech po celé zemi,“ uvedla Danielle Bellová, vedoucí HRMMU, v prohlášení, které doprovází zprávu. Zpráva přichází v době, kdy se Trumpova administrativa nadále snaží přivést Kyjev a Moskvu k jednacímu stolu. Mezi lednem a dubnem 2025 bylo zabito 664 civilistů a 3 425 zraněno, což představuje 59% nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2024, uvádí se ve zprávě.

Zpráva OSN přichází v době, kdy se Rusové chystají slavit 80. výročí konce Velké vlastenecké války, ve které, jak zdůrazňují, zemřely desítky milionů sovětských občanů včetně Rusů a Ukrajinců.

„Sovětský svaz ztratil během Velké vlastenecké války přibližně 27 milionů lidí (40 % všech lidských ztrát ve druhé světové válce), přičemž největší část těchto ztrát tvořily úmrtí civilistů. Podle údajů Mimořádné státní komise pro zjišťování a vyšetřování zvěrstev německých fašistických útočníků německé jednotky v SSSR zcela nebo částečně zničily přes 1700 měst a obcí, více než 70 000 vesnic a osad. Přímé škody způsobené státu a obyvatelstvu dosáhly v cenách roku 1941 výše 679 miliard rublů,“ uvedla k tématu ruská státní agentura TASS.

