ČEZ: Energie z jádra se v zásuvkách českých domácností objevila poprvé před 40 lety

S dosavadní výrobou přesahující 525 000 GWh čisté bezemisní energie je zdrojem s největší výrobou u nás, která by stačila pokrýt celkovou spotřebu České republiky na celých 9 let. Výstavba a velmi krátké uvedení jednotlivých bloků do provozu, které proběhlo v letech 1985 (1. výrobní blok), 1986 (2. výrobní blok) a 1987 (3. a 4. výrobní blok), je dodnes světovým úspěchem české jaderné energetiky. ČEZ při příležitosti výročí připravil speciální webovou stránku ZDE, která mapuje historii elektrárny ve 40 fotografiích.

Spolehlivost a bezpečnost na prvním místě

Během čtyř desetiletí provozu se Dukovany staly synonymem pro spolehlivost a bezpečnost. Elektrárna má čtyři reaktorové bloky typu VVER-440, které byly postupně modernizovány, aby splňovaly současné nejpřísnější bezpečnostní standardy. Modernizace zahrnovaly například výměnu nízkotlakých částí turbín, rekonstrukci kondenzátorů a instalaci nových chladicích věží. Díky těmto investicím se podařilo posílit bezpečnost provozu a zároveň zvýšit efektivitu výroby elektrické energie.

„Celých 40 let první česká jaderná elektrárna dodává efektivně, bezpečně a spolehlivě elektřinu zákazníkům. Musíme ale myslet i na budoucnost a stavět nové bezemisní zdroje. Nyní stojíme těsně před uzavřením dohody s preferovaným uchazečem na stavbu nových bloků, které zabezpečí dostatek elektřiny budoucím generacím,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Významný přínos pro energetickou soběstačnost

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 3% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5355 lidí

Od okamžiku spuštění elektrárna přispěla ke stabilizaci energetické sítě. Dukovany ročně vyprodukují přibližně 15 TWh elektrické energie, což pokrývá zhruba 20 % celkové roční spotřeby elektřiny v České republice, a významně tak přispívá k energetické soběstačnosti a bezpečnosti země. Díky bezemisní výrobě elektřiny hrají Dukovany i dnes klíčovou roli v přechodu na čisté a udržitelné zdroje energie.

V novodobé historii lze za významný milník označit přechod bloků z jedenáctiměsíčních palivových kampaní na šestnáctiměsíční a zvýšení dosažitelného výkonu bloků z 500 MW na 512 MW, kterého energetici úspěšně dosáhli na všech čtyřech blocích v uplynulých dvanácti měsících. Roční výroba elektrárny se tak může zvýšit až o 350 000 MWh čisté bezemisní energie, což je pro představu roční spotřeba 100 000 českých domácností.

„V Dukovanech i Temelíně sledujeme dva dlouhodobé hlavní cíle. Bezpečný a spolehlivý provoz za horizont šedesáti let a postupně také dosažení průměrné roční výroby až 32 TWh. A právě modernizace zařízení a využití projektových rezerv nám pomáhá tyto cíle naplnit. Vždycky ale bude naší prioritou bezpečný a spolehlivý provoz,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Podpora regionální ekonomiky

Jaderná elektrárna Dukovany měla od počátku pozitivní dopady do ekonomiky celého provozu, a to nejen spuštěním elektrárny, ale už od samotné výstavby. Původní hodnota investice ve výši 27 mld. Kčs, které tenkrát elektrárna stála, se pozitivně odrazila nejen v energetice, ale také v průmyslu, stavebnictví, školství nebo obchodě. Za roky 1985–2024 se do údržby a modernizace investovalo dalších 67,07 mld. Kč.

Už během výstavby se elektrárna stala hnacím motorem rozvoje celého regionu, a to jak v oblasti zaměstnání, tak i rozvoje vzdělanosti, bydlení a navazujících služeb. Přímo v elektrárně pracuje přibližně 3 000 zaměstnanců elektrárny a dodavatelů, a její provoz vytváří až 30 000 pracovních míst v širším okolí. Na počátku roku 2025 bylo v elektrárně přes 150 zaměstnanců, kteří zde pracují 40 i více let. Tímto způsobem Dukovany přispívají k socioekonomickému rozvoji regionu a zajišťují stabilní pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Provoz elektrárny přinesl také podporu místního komunitního života. Každoročně ČEZ v okolí elektrárny podporuje řadu sociálních, kulturních, sportovních nebo charitativních projektů na úrovni 50 milionů korun.

Budoucnost Dukovan

ČEZ jako provozovatel elektrárny počítá s další modernizací a údržbou zařízení tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz stávajících bloků sedmdesát i více let. Do údržby a modernizace provozu JE Dukovany investuje ročně kolem 3 miliard korun. Plány zahrnují například modernizaci kontrolních a řídicích systémů, výměnu kabeláží nebo bezpečnostních systémů, které zajistí, že Dukovany budou i nadále plnit svou roli stabilního a bezpečného zdroje energie.

Další budoucností Dukovan, jako klíčového regionu pro energetickou soustavu a bezpečnost země, je plánovaná výstavba dvou nových výrobních bloků, které doplní a časem nahradí výrobu ze stávajících bloků. Preferovaným dodavatelem těchto bloků se na základě výběrového řízení stala jihokorejská společnost KHNP. Podle předpokladu je spuštění nových bloků plánované na roky 2036 a 2039.

Zajímavosti EDU

Areál elektrárny o rozloze 126 hektarů s délkou plotu střeženého prostoru 6 kilometrů se nachází na pomezí Kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, na katastru obce Dukovany, po které dostala elektrárna jméno. S výstavbou Dukovan je pevně spjata také nedaleká Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která byla spuštěna v roce 1978 a společně s vodním dílem Mohelno vznikla především jako zásobárna vody pro Dukovany.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 4 315 438 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme: Fotovoltaické elektrárny ČEZ vyrobily v 1. čtvrtletí o 42 % více. Růst táhly slunečné počasí i nové instalace Nadace ČEZ: Nejen pálení čarodějnic, ale i otevření nového Oranžového hřiště v Průhonicích ČEZ: Dukovany si v květnu připomínají 40 let od spuštění. Květen byl důležitý také pro Temelín ČEZ: Dobíjecí stanice v prvním čtvrtletí dodaly o 70 % více elektřiny než loni