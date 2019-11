Autodrom Most: Závodní okruh u přivítá novodobé formule 1

Sezonu 2020 ozdobí divácky velmi atraktivní závodní série, která bude navíc součástí nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního kalendáře, evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC) Czech Truck Prix ve dnech 28. až 30. srpna.

„Podařilo se nám dohodnout s promotérem seriálu Maxx Formula, který je vypsaný pro vozy vysokoobjemových monopostů kategorií Formule 1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. V případě příznivých klimatických podmínek se tedy dá předpokládat, že se dočkáme rychlostního rekordu dráhy. Takto superrychlé speciály u nás budou totiž závodit na novém profilu okruhu poprvé, šikana na konci cílové rovinky přibyla v roce 2008. Piloti si to o víkendu rozdají ve dvou dvacetiminutových závodech,” upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Monoposty jsou nesmírně rychlé, podle něj navíc lahodí oku i sluchu zaníceného fanouška. „Když se zeptáte skalních fandů, která éra formulových vozů byla pro ně nejzajímavější, uvedou přesně toto období, samozřejmě s přesahem do 70. a 80. let minulého století. Přesvědčili jsme se o tom loni v červnu, kdy u nás na okruhu testoval nyní osmašedesátiletý nizozemský podnikatel a stále skvělý jezdec Klaas Zwart,“ uvedl Krafek.

Zwart přivezl do Mostu formuli 1 Jaguar R5 F1. Vzbudila obrovský zájem novinářů, na testování se ale přijela podívat i řada fanoušků. V sezoně 2004 tento zeleno-bílo-červený monopost pilotoval ve velkých cenách královské třídy F1 australský pilot Mark Webber. „Zwartovi jsme naměřili 326 kilometrů v hodině. Vytvořil také neoficiální rekord mostecké tratě na jedno kolo, když ten stávající překonal o zhruba deset vteřin. Ani on by neměl v srpnu v Mostě chybět, každopádně stávající rekord Stefana Mückeho z roku 2009 bude ohrožen,“ doplnil Jakub Krafek.

Další motivací pro tuzemské fanoušky bude jistě i účast české závodnice v seriálu Maxx Formula. Je jí sympatická Veronika Jaksch, startující ve formuli Dallara GP 2. Vede si velice dobře. V závěrečném vystoupení letošní sezony ve francouzském Dijonu obsadila v prvním i druhém závodě skvělou čtvrtou příčku, ve třídě Advance pak v celkovém pořadí brala bronz.

Fanoušci se mohou těšit, že v Mostě uvidí v přímém souboji až pět moderních monopostů F1 z éry třílitrových a osmiválcových motorů o obsahu 2,4 litru. Budou to věhlasné značky Arrows, Super Aguri, dva monoposty Toro Rosso a již zmíněný Jaguar.

Podrobnosti k závodnímu víkendu Czech Truck Prix, ale také dalším stěžejním podnikům sezony 2020, jimiž jsou ADAC GT Masters a OMV MaxxMotion NASCAR Show, autodrom zveřejní do konce letošního roku.

Psali jsme: Autodrom Most: Projekt Jedu s dobou se završí v Mostě, bezplatný kurz pro seniory nabízí poslední místa Mostecký autodrom nabízí originální dárky pod vánoční stromeček Autodrom Most: Končí druhý ročník projektu Jedu s dobou, autodrom nabízí poslední termíny bezplatného kurzu Autodrom Most: Šikovní řidiči z řad středoškoláků zdokonalí své umění v kurzu bezpečné jízdy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.