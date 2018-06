Autodrom Most: Závody historických vozů se líbily jezdcům i divákům

Druhý ročník závodu historických vozů The Most Historic Grand Prix, který hostil tento víkend mostecký autodrom, je minulostí.

Vzhledem ke kladnému ohlasu jezdců i doprovodných týmů a pozitivním reakcím diváků se dá předpokládat, že se podaří přilákat souboje nestárnoucích plechových krasavců na sever Čech i do třetice všeho dobrého. Pomohlo tomu i počasí. Přes výrazné ochlazení ve srovnání s tropickými teplotami uplynulých dní se autodromu naštěstí vyhnul déšť, s výjimkou krátké přepršky v samotném závěru víkendu.

„Znovu se nám potvrdilo, že nádherná historická auta, jimž o závodním víkendu pochopitelně vévodily monoposty formule 1 zlaté éry sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, mají početnou a stále rostoucí základnu fanoušků a obdivovatelů. I když termínově naše akce kolidovala se stejně zaměřenými aktivitami brněnského automotodromu a také nedalekého okruhu v německém Sachsenringu, přesto si k nám našlo cestu mnoho nadšenců. Chválou nešetřili ani promotéři a týmy. Jsme tomu velmi rádi a těšíme se na setkání příští rok,“ zhodnotila úspěšný závodní víkend obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Jak už zmínila, hlavním podnikem víkendu a zároveň magnetem pro fanoušky byl šampionát FIA Masters Historic Formula One Championship, tedy závody historických monopostů F1, které sbíraly body v mistrovství světa v letech 1966 až 1985. Oba pětadvacetiminutové závody speciálů věhlasných značek opanoval s přehledem bílo-zelený vůz Williams Brita Nicka Padmora. Zatímco v sobotním závodě vyhrál způsobem start-cíl, v nedělním si prvních osm z prvního závodu vyměnilo pozice na startovním roštu. Padmore se tak musel propracovávat z osmého místa. I tak po řadě předjížděcích manévrů už ve třetím kole pole jezdců vedl, první místo si bez problémů udržel až do cíle.

Podobně suverénně si počínal i Ital Matteo Ferrer-aza s vozem Ligier, který skončil v obou závodech na stříbrné pozici. V sobotu doplnil tuto dvojici na stupních vítězů Brit Steve Hartley ve voze Arrows, který se o den později musel spokojit se šestým místem. Výrazně si naopak polepšil jeho krajan a obhájce loňského titulu Max Smith-Hilliard, který letos startuje ve speciálu Fittipaldi. V sobotu dojel osmý, v neděli se radoval z bronzové příčky na stupních vítězů.

Divácky atraktivní podívanou ale předvedli i jezdci dalších sérií historických vozů. Svůj devadesátiminutový závod odjeli už v sobotu jezdci-gentlemani s vozy GT vyrobenými do roku 1966. V neděli si to v ostrých soubojích rozdali také aktéři mistrovství cestovních vozů rovněž vyrobených do roku 1966 a FIA šampionátu sportovních vozů z 60. let. Nechyběl mezi nimi britský závodník Steve Soper, vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Nürburgringu a v belgickém Spa v 80. a 90. letech. Byl dlouholetým továrním jezdcem BMW. Za volantem Lotusu Elan z roku 1964 a o rok mladšího Fordu Lotus Cortina se střídal s Markem Martinem.

Po jednom závodu v sobotu i v neděli měli na programu také jezdci série HAIGO, jež zahrnuje formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, který se jezdil v 70. a 80. letech minulého století. V cestovních vozech porušil hegemonii německých jezdců domácí Jakub Kovář s legendární Škodou 130 RS.

Spojení se současností obstarala poslední vložená volná série AFR Remus Formel Pokal formulí 2, 3 a 4. Česká republika měla hned trojnásobné zastoupení, Antonína Suse, Tomáše Chabra a Václava Šafáře. Právě posledně jmenovanému mladému severočeskému jezdci se vydařil sobotní závod, když uzavřel první desítku pořadí jezdců. Navíc ve formuli Renault 2.0, která má zhruba o 40 koňských sil méně, než formule 3. Dvojnásobný úspěch si vychutnal Švýcar Sandro Zeller, který nechal všechny soupeře za jak v sobotním, tak i v nedělním závodě.

Fanoušci motorismu si užili také spanilé jízdy veteránů po velkém závodním okruhu. Sraz více než 150 majitelů historických vozů a motocyklů na diváckém svahu byl stěžejním lákadlem doprovodného programu The Most Historic Grand Prix, který se pod heslem „Společné motoristické století“ s akcentem na vývoj automobilismu a motoristického sportu nesl v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky.

autor: Tisková zpráva