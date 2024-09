BESIP: Desatero dopravní bezpečnosti pro žáky i rady pro řidiče

Zvýšený pohyb dětí zejména v okolí škol klade zvýšené nároky i na všechny řidiče motorových vozidel, ti by se měli obrnit trpělivostí, empatií a pochopením. Besip bude nejen v září, ale po celý nový školní rok pokračovat v projektech, které mají pomoci k tomu, aby byla dopravní výchova pro žáky i jejich učitele zábavnější a dostupnější.

„S blížícím se začátkem školního roku se okolí škol opět zaplní dětmi. Je důležité, aby školáci dávali pozor při přecházení silnice a rodiče mysleli na jejich bezpečnost. Chci také požádat všechny řidiče, aby byli trpěliví, zpomalili a plně se soustředili na pohyb dětí. Spěch nestojí za to, aby došlo k neštěstí," zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka.

Besip intenzivně pracuje na podpoře jednotné výuky na dětských dopravních hřištích, od září je pro všechny žáky i jejich lektory připravena sada zcela nových testových otázek k získání Průkazu cyklisty. V průběhu podzimu budou na webu Besipu také zveřejněny nové testové otázky z dopravní výchovy pro žáky základních škol, které prověří jejich znalosti bezpečného chování v roli chodce, cyklisty, spolujezdce v osobním automobilu nebo cestujícího veřejnou dopravou.

Besip připravil na nový školní rok také sady testů pro školy a školská zařízení vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V plném proudu jsou i přípravy na další ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů. Pokračovat bude i Nultá hodina autoškoly, což je vzdělávací projekt zaměřený na středoškoláky. Jeho cílem je seznámit budoucí začínající řidiče s tím, jak si správně vybrat autoškolu, jaká jsou rizika vedoucí k vážným dopravním nehodám nebo jak postupovat v případě dopravní nehody. Seznámí je ale také s legislativními novinkami, například s řízením od 17 let s mentorem.

S malými školáky si nacvičte vše dopředu

Hlavně děti mladšího školního věku by se měly na svůj nový školní režim dobře připravit. Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy. Vhodné je také ukázat dítěti bezpečná místa pro přecházení, a naopak upozornit na ta riziková. Na kole i na koloběžce by měly vždy nosit přilbu, která je chrání. Vhodné je, aby rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě v dopravním prostředí pohybuje bezpečně.

Edukační video ke správnému přecházení silnice s ostrůvkem můžete zhlédnout na Youtube kanálu Besipu ZDE.

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. až 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Neplatí přitom, že by viníkem těchto nehod byly většinou děti, jsou to naopak řidiči osobních aut. Nejvíce ohroženy jsou podle statistiky děti ve věku 9 let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. Děti v tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ říká vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Být vidět znamená přežít

Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy je vybavte buď pestrým oblečením nebo ještě lépe reflexními prvky. Ty umístěte buď přímo na oblečení nebo na školní aktovku (většina aktovek již reflexní prvky obsahuje přímo z výroby).

Reflexní materiály odrážejí světlo až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení, a dokonce více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré barvy.

Nepředvídatelnost dětského chování

Děti jsou při svém chování často velmi nepředvídatelné. Obzvláště na začátku školního roku jim trvá delší dobu, než si opět zvyknou na školní režim. Myšlenkami bývají ještě na prázdninách. Často se zapovídají s kamarády a přestanou vnímat provoz. Nejsou také dost dobře schopny domyslet následky svého jednání a vyhodnotit dopravní situaci. To vše je potřeba mít na paměti právě i z pozice řidiče. Zejména v okolí škol a přechodů pro chodce proto vždy projíždějte velmi pomalu, zvláštní pozornost věnujte i vyjíždění z parkovišť a garáží.

Desatero BESIP pro školáky pro bezpečnou cestu do školy:

Začni společně s rodiči nebo staršími sourozenci: zjisti, kde jsou nebezpečná místa na cestě do školy, a vyber si nejlepší trasu, která tě bezpečně dovede do cíle Silnici přecházej vždy po přechodu pro chodce nebo na bezpečném a přehledném místě; respektuj světelné signály Nevbíhej do silnice z řady zaparkovaných aut, řidič nemá šanci tě vidět a bezpečně zareagovat Mobilní telefony a sluchátka omezují lidské smysly a výrazně snižují vnímání toho, co se kolem tebe v provozu děje. Při cestě do školy je nepoužívej Když přecházíš silnici s více pruhy, ujisti se, že ti zastaví i vozidlo v druhém pruhu. Navaž oční kontakt s řidičem Pozor na tramvaj – má přednost i na přechodu pro chodce Na kole i koloběžce jsi cyklista – jezdi s nasazenou přilbou, která tě chrání před vážným úrazem Při jízdě v autě se vždy připoutej bezpečnostním pásem, z auta nevystupuj do vozovky, ale směrem k chodníku Buď vidět – používej pestré oblečení a reflexní doplňky Buď ohleduplný a neriskuj! Život máš jen jeden!

Více informací k bezpečnému pohybu v silničním provozu nejen na začátku školního roku naleznete na webu Besip ZDE.

