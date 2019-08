BESIP: Motoristy čeká velmi náročný víkend, zpřísňují se také pravidla v Chorvatsku

Druhá vlna turistů zase naopak vyráží například z Bavorska. Do toho se přidávají dvě velké sportovní události v Maďarsku a v ČR. V Chorvatsku musí řidiči od 1. srpna počítat se zpřísněním pokut za dopravní přestupky. Mimo jiné se tvrdší postihy týkají rychlosti, alkoholu, mobilního telefonu či bezpečnostních pásů.

Moto GP v Brně

Na brněnském autodromu se o víkendu jede velká cena Moto GP, a proto se očekávají velké komplikace na modernizované dálnici D1 a v okolí Brna.

Uzavírky v Praze

Metropoli ochromí víkendová uzavírka Lanového mostu na Jižní spojce. K tomu jsou uzavřeny podjezdy ze Zahradního města na Strašnice a Skalku a ze Záběhlic do Strašnic. V celém okolí se dají očekávat kolony. Komplikovaný bude i výjezd z Prahy po dálnici D1, kde probíhá oprava mezi 2. a 11. km.

Formule 1 v Maďarsku

Na maďarském závodním okruhu Hungaroring se o víkendu jede velká cena Formule 1 a míří sem několik desítek tisíc fanoušků z celé Evropy. Komplikace očekávejte hlavně na blízké dálnici M3 u Budapešti a dálnici M1 vedoucí z Vídně na Budapešť. Řidičům doporučujeme zakoupit elektronickou dálniční známu přes webovou stránku, jelikož se na hranicích kvůli nákupu budou tvořit dlouhé fronty.

Sraz veteránů v Rakousku

V rakouském městě St. Pölten se v sobotu koná již 34. ročník srazu veteránů. Očekává se příjezd více než 600 vystavovatelů a přes 20 tis návštěvníků. Dopravní komplikace očekáváme na blízké dálnici A1 vedoucí z Lince do Vídně.

Poškozená vozovka v Chorvatsku

Na dálnici A1 je ve směru ze Záhřebu na Split, Makarskou a Dubrovník poškozená vozovka na dvou místech. Prvním místem je 142. km u města Otočac, kde je rychlost snížena na 60 km/h a druhé je mezi tunely Krpani a Sveti Rok a tam je rychlost omezena na 100 km/h.

Uzavřený sjezd na Zadar

Kvůli stavebním pracím bude uzavírán sjezd na Zadar 2 (jih, letiště) v neděli od 21:00 do 21:15 hodin a od pondělí do čtvrtka od 20:00 do 20:15 hodin.

Komplikace na cestě do Itálie

Stavební práce zpomalují provoz na cestě z Udine do Benátek nebo Bibione. V Itálii se totiž do roku 2021 modernizuje dálnice A4 mezi městy Palmanova a Portogruaro a v tomto důsledku dochází k přetížení v obou směrech.

Podrobné informace o dopravních omezeních na hlavních trasách směrem na Jadran naleznete v interaktivní mapě BESIP (ZDE), kterou si do tohoto dne prohlédlo přes 115 000 řidičů.

Nový zákon o bezpečnosti na silnicích v Chorvatsku

Jednou z novinek je předepsaná bezpečná vzdálenost mezi vozidly a velmi vysoké pokuty za 8 závažných přestupků.

Ministerstvo vnitra oznámilo nejdůležitější změny nového zákona o bezpečnosti silničního provozu v Chorvatsku. Díky tomuto zákonu, který byl přijat 12. července a vstoupil v platnost 1. srpna 2019, se má zvýšit bezpečnost na tamních silnicích a dálnicích. Zpřísnění je za účelem snížení takzvané „čtyřky dopravních zabijáků“, kterými je rychlost, alkohol, pásy a mobilní telefon.

Nová ustanovení zákona stanoví přísnější tresty pro pachatele 8 nejzávažnějších přestupků, které způsobují tragické dopravní nehody. U těchto přestupků se zvyšuje pokuta ze současných 5 až 15 tis HRK na 10 až 20 tis HRK + zákaz řízení motorového vozidla na 6 měsíců (při opakování na 12 měsíců) nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní.

Jedná se o tyto přestupky:

Překročení povolené rychlosti v obydlené oblasti o více než 50 km/h

Jízda v protisměru na dálnici, rychlostní silnici nebo silnici pro motorová vozidla

Nezastavení na červenou

Řízení pod vlivem alkoholu nad 1,5 g/kg váhy nebo drog

Odmítnutí testu na alkohol nebo drogy

Řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění

Řízení vozidla po odebrání řidičského oprávnění

Policie může také zabavit vozidlo řidiči, kterému byla uložena pokuta ze seznamu 8 nejzávažnějších přestupků vyjmenovaných výše podruhé v období tří let. Vozidlo zabaví do doby rozhodnutí soudu, který je povinen rozhodnout do 15 dní. Náklady na zabavení vozidla nese pachatel přestupku.

Nové sazby pokut dle přestupků:

Rychlá jízda v obci o 20 až 30 km/h nad stanovený limit - 1 000 HRK a dva trestné body

Rychlá jízdu v obci o 30 až 50 km/h nad stanovený limit – 3 000 až 7 000 HRK, 4 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

Rychlá jízda mimo obec o 30 až 50 km/h nad stanovený limit - 2 000 HRK

Rychlá jízda mimo obec o 50 km/h nad stanovený limit - 5 000 až 15 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

Vjetí do protisměru na dálnici nebo rychlostní silnici - 10 000 až 20 000 HRK nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

Nezastavení nebo ujetí od dopravní nehody se škodou na materiálu – 3 000 až 7 000 HRK a zákaz řízení

Nezastavení nebo ujetí od dopravní nehody se zraněním – 10 000 až 20 000 HRK a zákaz řízení

Nesprávné předjíždění – 3 000 HRK, 2 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

Předjíždění na přechodu pro chodce – 3 000 až 7 000 HRK 2 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

Nezastavení před přechodem pro chodce se semaforem - 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

Nezastavení před přechodem pro chodce bez semaforu - 3 000, 2 trestné body

Vjetí na železniční přejezd přes zákaz – 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

Za otáčení se na dálnici – 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body

Půjčení vozidla nekvalifikovanému řidiči (bez řidičského oprávnění) - 3 000 až 7 000 HRK

Neposkytnutí informace o řidiči vozidla od majitele vozu – 5 000 až 15 000 HRK

Nové sazby pokut za jízdu pod vlivem alkoholu:

0,5 až 1 promile – 3 000 až 5 000 HRK, 3 trestné body, odebrání řidičského oprávnění na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

1 až 1,5 promile – 10 000 až 15 000 HRK, 4 trestné body, odebrání řidičského oprávnění na 6 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 9 měsíců

nad 1,5 promile – 10 000 až 20 000 HRK, 6 trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 12 měsíců nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

Zvyšují se také pokuty za méně závažné přestupky z 500 HRK na 1000 HRK. Jedná se o jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, nesprávná přeprava dětí ve vozidle, telefonování za jízdy bez hands-free, neoprávněnou jízdu na dálnici v levém jízdním pruhu, nedání znamení o změně směru jízdy (blinkr) a tažení porouchaného vozidla po dálnici.

Novinkou v pravidlech je dodržování bezpečné vzdálenosti, což může být také nově pokutováno.

Jízda pod vlivem léků nebo únavy bude nově pokutována 1 000 až 2 000 HRK a 3 trestnými body.

Z předchozích 700 HRK na 1000 HRK se zvedá pokuta za nepoužívání zimního vybavení v období od 1. listopadu do 31. března, kdy je v Chorvatsku povinné mít zimní pneumatiky. V tomto období je také nově řidič povinen své vozidlo očistit od sněhu a ledu.

Psali jsme: BESIP: Pětinový nárůst srážek s vlakem na železničních přejezdech - jak řešit krizové situace? BESIP: Dopravní situace v okolních státech o víkendu 19. až 21.7. BESIP: Velikonoce? Pozor na alkohol a zvýšený pohyb motocyklistů, cyklistů a chodců BESIP: Sedmero zásad bezpečné jízdy na koloběžce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva