BESIP: Systém včasného přivolání pomoci eCall se naostro spustí od 1. dubna

Systém automatického tísňového volání (eCall) se od 1. dubna oficiálně spouští do ostrého provozu.

Od tohoto data mají výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních automobilů a nákladní vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika byla jedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Tento systém byl budován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.

„Podle statistik zemře v ČR ročně 5 až 10 lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jedná se především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách. V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ řekl Tomáš Neřold pověřený řízením Samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy stálo u zrodu projektu eCall a iniciovalo v rámci Evropské unie zapojení složek IZS do tohoto systému. V České republice MD koordinovalo výzkumné práce i samotnou realizaci projektu. Ministerstvo systém eCall od roku 2005 podpořilo částkou téměř 30 milionů Kč. Zajímavostí je, že předchůdce dnešního eCallu vznikal v Československu už v 70. a 80. letech pod názvem AUTOVOC. Tehdejší systém pracoval na bázi radiového spojení.

Základní otázky a odpovědí k systému eCall:

Jak funguje?

Ve vozidle je instalována jednotka GNSS s vestavěnou SIM kartou a hlasovým telefonem. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posuzuje danou situaci a následně vysílá záchranné složky dle potřeby. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

Přenos dat

Data slouží k tomu, aby pracovník operačního střediska věděl dostatek informací předem a neobtěžoval tak posádku vozidla a s ní řešil životně důležité úkony. Z vozidla se přenáší tato základní data:

Poloha vozidla

Směr jízdy (důležité pro dálniční síť)

Typ motoru (benzín, nafta, lpg, cng, hybrid, elektromobil, vodík)

Počet osob ve vozidle (podle zapnutých bezpečnostních pásů)

VIN vozidla

Kdy a kdo?

Od 31. března budou nově schvalované typy vozidel kategorie M1 a N1 muset mít namontovaný systém eCall.

Kde systém funguje?

Systém funguje všude v Evropě, v dalších zemích světa pak pod jiným názvem. Vzhledem k tomu, že eCall nevyžaduje rychlé datové připojení, ale je založen na bázi GSM, tak lze odesílat data i při minimální kvalitě příjmu.

Jak je to v zahraničí?

U nás i v evropských zemích volá vozidlo vždy na tísňovou linku 112 a tam jsou speciálně připravení operátoři pro vyřízení tohoto tísňového hovoru. Například v Rakousku mluví operátoři německy i anglicky.

Kdo to platí?

Cena za samotnou montáž palubní jednotky eCall je zahrnuta už při výrobě vozidla a podle odborníků se nevyšplhá výše než 100 Eur (2 550 Kč) na jedno vozidlo, ale díky masovému nasazení půjde cena ještě dolů. Volání pomocí eCall je bezplatné tak, jako volání na linku 112.

Musím upravit své vozidlo?

Nemusíte. Systém se týká jen nově schválených typů vozidel.

Budu na cestě permanentně sledován?

Ne. eCall je uspán a probouzí se jen, když dojde k automatické aktivaci senzorů nebo je ručně stisknuto SOS tlačítko.

Další informace a grafiku k systému eCall najdete zde.

