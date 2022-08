BIS: Uvádíme na pravou míru údajný citát ředitele Bezpečnostní informační služby

reklama

Neoriginální citát se objevil bez jakéhokoliv kontextu včetně toho, že měl zjevně vzbudit dojem aktuální reakce.

Citát, který se poprvé objevil v Parlamentních listech, zní:

„Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to musí reagovat.“

Tento citát je významově jiný než originální, pocházející z velkého rozhovoru, ve kterém se ředitel Koudelka bavil s redaktorkou Cirokovou obecně o problematice dezinformací a jejich vlivu na společnost. V originálním rozhovoru na www.seznamzpravy.cz mimo jiné říká:

„Pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež a ne názor či kritika. Jde o to, kdo a jakým způsobem tyhle informace šíří a do jakého kontextu je zasazuje, a to už pak pohled na celý problém mění. Nebo vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svojí práci. A velmi odvážně musím říci. Přesto místo poděkování čelí nevybíravým útokům. Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat.“



Jak je z originálního textu patrné, tak je řeč obecně o vztahu společnosti k dezinformacím, není zde o činnosti BIS žádná zmínka. Pokud ředitel Koudelka v rozhovoru mluví o nevybíravých útocích a znevažování, pak nemá na mysli kritiku, ale hrubé urážky a vyhrožování nejvyšším ústavním činitelům. Proto také vyjadřuje obavu, že se situace může zhoršovat (např. uskutečněním výhružek). Závěr odpovědi je pouze konstatováním, že my (společnost obecně) na ně musíme být připraveni reagovat. Také proto redaktorka položila doplňující dotaz: „A co pro to dělá Bezpečnostní informační služba?“ Ředitel BIS v odpovědi mimo jiné konstatuje, že možnosti zpravodajských služeb všude na světě jsou v této oblasti limitované a dodává: „Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů, a také na bedrech politiků.“



Mrzí nás, že se zmanipulovaný pseudocitát bez kontextu začal šířit i z takových zdrojů, jakým je Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která mezi svými podporovateli shromáždila unikátní seznam osobností, které spolu v mnoha oblastech zásadně nesouhlasí, a přesto se sešly pod hlavičkou SOSP. Věříme, že se jedná pouze o nezamýšlenou chybu, která vznikla převzetím upraveného citátu místo originálního. Ostatně z webu SOSP vyplývá, že se mimo jiné chce zaměřovat na ověřování výroků.



BIS se původně jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a stále se k tomuto odkazu hlásíme. Svoboda projevu je pro nás nedílnou součástí demokracie, která je zakotvena i v Ústavě ČR. Vždy budeme hájit právo vyjadřovat svobodné názory, ale vždy se budeme stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie.

