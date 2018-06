Bezpečná jízda s elektromobilem - první kurz pro veřejnost uspořádá autodrom koncem srpna

27.06.2018 20:39

Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do kurzu bezpečné jízdy s elektromobilem, který mostecký autodrom uspořádá 26. srpna. Další budou následovat na základě poptávky. Nabídka zatím nemá v tuzemsku obdobu, potenciální kupci vozů na elektrický pohon se nyní musejí spoléhat výhradně na informace dealerů. „Věříme proto, že se svými bateriemi poháněnými auty přijedou za námi a naučí se dostat z auta maximum jeho užitných vlastností, vyzkoušejí si, jak auto nejlépe ovládat v různých, a to i extrémních situacích a svým chováním přispějí ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.