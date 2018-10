Budějovický Budvar dnes slavnostně otevřel nové logistické centrum

Plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet výrazně zvýší výkon logistiky. Logistický areál za 750 milionů Kč je důležitou etapou v rozvojovém plánu pivovaru, který byl zahájen již v roce 2015. V nejbližší době bude do provozu uvedeno nové oddělení ležáckého sklepa a následovat budou další důležité stavby: budova pro třetí stáčírnu lahví, nové oddělení spilky a nová varna. Po dokončení všech investic v celkové hodnotě asi 2 miliardy Kč se roční výstav pivovaru zvýší na 2 miliony hektolitrů.

České Budějovice, 5. října 2018 – Dnes dopoledne bylo slavnostně otevřeno nové logistické centrum Budějovického Budvaru na Kněžskodvorské ulici v Českých Budějovicích. Výstavba areálu začala na podzim 2016 a letos v dubnu byl zahájen zkušební provoz. Srdcem logistického centra je automatický zakladačový sklad pro 19 000 palet, který je s výrobní částí pivovaru propojen unikátním technologickým mostem pro obousměrnou dopravu palet s hotovými výrobky a vratnými obaly. Uvnitř mostu putují po jednokolejnicové závěsné dráze vozíky s paletami baleného piva (láhve a plechovky) přímo od stáčíren a do výroby putují palety s vratnými obaly přímo na výrobní linky. Zakladače následně umisťují palety do regálů vysokých 34 metrů. Ze skladu jsou palety podle aktuálních objednávek dopravovány přímo do doků, kde probíhá nakládka kamionů. Doprava palety z výroby na nakládku probíhá prakticky bez dotyku lidské ruky.

Symbolického přestřižení pásky se ujali ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a ředitel Budějovického Budvaru Mgr. Petr Dvořák.

„Naše země dala světu kvalitní pivo a je dobře, že přes všechny historické a společenské změny, kterými jsme si prošli, stojíme na čele světového pivovarnictví dodnes. Velkou zásluhu na tom má i Budějovický Budvar. Pro výrobu využívá české suroviny, které tím zhodnocuje, a dodržuje tradiční postupy. Pivo z Českých Budějovic se vyváží do 76 zemí a v loňském roce Budvar potvrdil pozici druhého největšího vývozce českého piva,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Pivo z Budějovického Budvaru skvěle pomáhá v propagaci dobrého jména našeho města ve světě a já samozřejmě velmi rád vidím, že pivovar se úspěšně rozvíjí. Přeji hodně úspěchů do budoucna,“ dodává Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice.

„Právě byla ukončena jedna z důležitých etap rozvojového plánu našeho podniku. Získali jsme dvakrát větší skladovací kapacitu a o 60% jsme zvýšili náš výkon na nakládce kamionů. Především jsme ale uvolnili plochu ve výrobní části pivovaru, na které v nejbližší době začneme stavět novou stáčírnu lahví a další budovy,“ vysvětluje Mgr. Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru. Logistický areál je důležitou etapou v rozvojovém plánu pivovaru, jehož realizace začala již v roce 2015. V rámci toho bude letos na podzim uvedeno do provozu také nové oddělení ležáckého sklepa. Následovat budou další stavby: budova pro třetí stáčírnu lahví, nové oddělení spilky a nová varna. Po ukončení všech naplánovaných investic v celkové hodnotě asi 2 miliardy Kč se roční výstav pivovaru zvýší o čtvrtinu na 2 miliony hektolitrů.

V souvislosti s logistickým centrem může široká veřejnost již nyní ocenit fakt, že veškerá interní doprava pivovaru se přesunula na nově postavený silniční most a tím došlo k odlehčení dopravy na Kněžskodvorské ulici. Součástí areálu je i 70 parkovacích míst pro zaměstnance pivovaru, což zlepšilo parkování pro veřejnost v nejbližším okolí. „Děkuji všem dodavatelům i kolegům z pivovaru, kteří se na vymýšlení i realizaci projektu podíleli,“ uzavírá Mgr. Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Hodnota investice do logistického centra dosáhla objemu 750 mil. Kč. Plánovaná návratnost investice je šest let. Generálním dodavatelem řešení je SSI Schäfer, systémovým integrátorem a dodavatelem informačního systému pak ICZ a. s. Na stavbě podle projektu Ateliéru EIS CZ s.r.o. se podílely společnosti Porr a.s. a Edikt a.s.

