ČD Cargo: Kaly opět na kolejích

Zavápněné kaly jsou nakládány do kontejnerů Innofreight, které jsou následně zavíkovány a přeloženy na železniční vozy.

Z Ostravy jsou vytěžené kaly po železnici přepravovány po skupinách vozů běžnou vlakotvorbou do stanice Nové Sedlo u Lokte, kde je společnost Sokolovská uhelná spaluje v plynárně ve Vřesové. Zde se využívá unikátní technologie, díky níž se do ovzduší nedostávají žádné plyny. Denně by se ve Vřesové mělo zpracovat zhruba 200 tun kalů.

Kaly by měly být z Ostravska odvezeny do konce letošního roku.

Psali jsme: Posílení pozice ČD Cargo na východních trzích ČD Cargo: Rekord CD Cargo Poland – 3 miliony tun ČD Cargo: Zvýšení bezpečnosti přepravovaného zboží ČD Cargo zastavilo pokles výkonů a investuje do své budoucnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva