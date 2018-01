Posílení pozice ČD Cargo na východních trzích

Do ČD Cargo nastupuje Liliana Krutonog, která má bohaté zkušenosti v oblasti nákladní železniční dopravy.

Do ČD Cargo nastupuje Liliana Krutonog, která má bohaté zkušenosti v oblasti nákladní železniční dopravy. Do společnosti přichází z pozice v dceřiné firmě CD Cargo Poland (dříve Koleje Czeskie), kde se významným způsobem podílela na růstu firmy na východních trzích. Tomuto teritoriu se v pozici General Manager East bude Liliana Krutonog věnovat i v ČD Cargo.

Liliana Krutonog pochází z rodiny železničářů, vystudovala obor Účetnictví a audit na fakultě Hospodářská politika a správa Moskevské státní technické dopravní univerzity. Poté pracovala na manažerských pozicích v oblasti nákladní železniční dopravy ve společnostech Sevtranskontejner, Ruské dráhy, CSKD INTRANS a Rail Cargo Logistics Czech Republic.

Do dceřiné společnosti CD Cargo Poland (dříve Koleje Czeskie) nastoupila září roku 2016. Zde se věnovala mj. zajištění vjezdu vlaků po „úzké“ trati 1 435 mm do běloruské pohraniční stanice Brest na vlastní licenci a uzavření smlouvy se společností Transkontejner a UTLC (společný podnik Běloruských, Ruských a Kazašských železnic). Díky této smlouvě se ČD Cargo otevřely obchodní příležitosti na železnici v Kazachstánu, potažmo v Číně. Za působení Liliany Krutonog se objem tržeb CD Cargo Poland ve východních přepravách ztrojnásobil. „V čínském trhu vidím největší obchodní potenciál a budu se jím intenzivně zabývat. Druhou důležitou oblastí zájmu ČD Cargo bude Írán, kde vidím možnost nabídnout kvalitní a cenově zajímavou variantu přeprav pro zákazníky ČD Cargo do Přední Asie,“ říká Liliana Krutonog.

autor: Tisková zpráva