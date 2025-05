ČD - Telematika dosáhla loni historicky rekordního zisku EBITDA

Ooproti předcházejícímu roku tak z 244,3 mil. Kč vzrostl o více než 19 %. Vzrostl i zisk před zdaněním (EBT), a to z hodnoty 169,6 mil. Kč v roce 2023 na 176,2 mil. Kč, tedy o 4 %. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly hodnoty 2687 mil. Kč oproti 2 860 mil. Kč v roce 2023. Meziročně tak mírně poklesly, a to především kvůli posunutí uzavření některých zakázek až do současného kalendářního roku. Jeden z klíčových výkonových ukazatelů, kterým jsou tržby na zaměstnance, narostl z hodnoty 4,79 mil. Kč na 5,19 mil. Kč. Na celkovém hospodaření se pozitivně se na projevily významné úspory převážně v oblasti fixních nákladů a lepší ziskovost některých zakázek.

„Rok 2024 byl pro nás rokem jubilejním, oslavili jsme 30 let od našeho založení. Z ekonomického pohledu dopadl velmi dobře, přestože jsme museli čelit řadě negativních vlivů, jako zpoždění dodávek komponent pro ETCS projekty, posunu některých velkých zakázek z oblasti IT bezpečnosti, nebo zahájení příprav na fúzi se společností ČD - Informační Systémy. K té dojde již v létě a jejím cílem je vybudovat v rámci Skupiny Českých drah jednoho silného a efektivního poskytovatele IT služeb. S tím spojené dodatečné náklady tak považujeme za investici do rozvoje nové ČD - Telematiky, kterou nyní čeká úplně nová etapa,“ řekl Jan Hobza, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.

Jedním ze současných stěžejních pilířů poskytovaných služeb je dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. ČD - Telematika ale rozvíjí i své další prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu, údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby se zajištěním kybernetické bezpečnosti. Pod názvem ČDT-NET firma nabízí komplexní bezpečnostní řešení síťové a serverové infrastruktury ve formě služby (IaaS) a bezpečnostního dohledu, a to včetně vlastního bezpečnostního dohledového centra (SOC).

V lednu tohoto roku pak ČD - Telematika dále výrazně posílila na poli poskytovaných ICT služeb, a to kolaudací již čtvrtého technologického sálu svého hlavního datového centra v Praze 9. Díky investici několika desítek milionů korun tak nyní má toto datové centrum plochu 700 m2 a prostor pro 300 racků, vše ve vysoké úrovni kvality a zabezpečení.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2024 bude zveřejněna ZDE v průběhu měsíce června.

ČD - Telematika, a. s., je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci, působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje oblastí kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má více než 500 zaměstnanců.

