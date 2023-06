ČEZ: Armáda si procvičila ochranu Temelína proti ozbrojenému útoku

reklama

Neznámá skupina ozbrojených útočníků napadá kontrolní stanoviště vojáků hlídajících elektrárnu Temelín. Ozývá se střelba a výbuchy. Po několika minutách vojáci útočníky eliminují. Takový byl jeden z praktických zásahů během cvičení Safeguard 2023.

Přibližně stovka příslušníků aktivní zálohy a podobný počet policistů a specialistů ČEZ si procvičili ochranu důležitého prvku kritické infrastruktury. Právě vojáci by k oběma českým jaderným elektrárnám byli povoláni při zhoršení bezpečnostní situace. „Vojáci aktivní zálohy hrají významnou roli při ochraně objektů důležitých pro bezpečnost státu v případě přijetí mimořádných bezpečnostních opatření. Naším úkolem by bylo zajistit ochranu a obranu jaderné elektrárny. V rámci tohoto cvičení jsme si s rotou aktivních záloh prověřili povolání a nástup vojáků, plánování ochrany a obrany, systém velení a řízení ve spolupráci s ostatními složkami bezpečnostních sborů a připravenost jednotky aktivní zálohy na možné scénáře napadení a incidenty,“ uvedl za aktivní zálohy řídící cvičení, ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice, plukovník generální štábu Jiří Tršo.

Vedle armády hraje důležitou roli při ochraně Jaderné elektrárny Temelín také policie. Její stálou přítomnost v jihočeské elektrárně v minulosti ocenili i mezinárodní odborníci na fyzickou ochranu jaderných zařízení. Do cvičení se zapojily dvě desítky policistů včetně speciální policejní jednotky, eskortního oddělení, ale také operační důstojníci a pracovníci krizového řízení. „Jaderná elektrárna a její ochrana je jednou z hlavních priorit jihočeské policie. K tomuto úkolu přistupujeme velmi odpovědně a všechna realizovaná cvičení, včetně dnešního, jsou toho důkazem. Důležitá část cvičení také prověřila nastavenou vzájemnou komunikaci i rozdělení úkolů,“ řekl jihočeský krajský policejní ředitel brigádní generál Luděk Procházka.

Temelín patří mezi nejpřísněji střežené objekty v zemi. Vedle policie, armády a dalších bezpečnostních složek a státních dozorných orgánů se o bezpečnost a ochranu jaderné elektrárny starají především zaměstnanci ČEZ, ale i odolné fyzické bariéry, řada špičkových detekčních systémů i smluvní bezpečnostní agentura. A v případě vnější hrozby by se vše ještě zpřísňovalo. ČEZ by přitom přijímal opatření uvnitř elektrárny. „Prioritou by bylo ochránit personál elektrárny a zajistit elektrárnu tak, aby odolala útoku, neohrozila okolí a plnila smysl své existence, tzn. vyráběla elektřinu.

V nejpřísnějším režimu bychom elektrárnu uzavřeli a uvnitř by zůstalo pouze několik desítek lidí zajišťující její bezpečný provoz. Krajní variantou by bylo i odstavení bloků. Ochrana okolí elektrárny a vzdušného prostoru je za každé situace v odpovědnosti armády a policie. My bychom jim poskytovali součinnost, a především logistické zázemí,“ konstatoval Daniel Rous, bezpečnostní ředitel ČEZ.

Vedle komplexního cvičení všech složek Safeguard, cvičí ČEZ ochranu temelínské elektrárny dvakrát ročně společně s policií, jednou měsíčně si reakce na nestandardní situace prověřuje sám.

V rámci elektrárny se do cvičení Safeguard 2023 zapojila téměř stovka specialistů, účastnily se pracovníci ostrahy a byl svolán i havarijní štáb elektrárny Temelín. Na běžný provoz elektrárny nemělo cvičení vliv. Další komplexní cvičení všech složek Safeguard proběhne příští rok v Jaderné elektrárně Dukovany. Do Temelína se vrátí za dva roky.

Psali jsme: ČEZ: SPŠ Ostrov již zná novodobé Prokopy Diviše pro školní rok 2022/23 ČEZ: Větrné elektrárny u Věžnic na Vysočině se otevírají už tuto sobotu ČEZ: Baterie ve Vítkovicích roste, pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu ČEZ: Studenti složili v Temelíně Jadernou maturitu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.