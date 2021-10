ČEZ: Domažlické městské lesy se podruhé dočkaly pomoci energetiků ze Skupiny ČEZ

reklama

Nové stromy sázeli opět na Domažlicku v lokalitě Babylon na hranici CHKO Český les. Již v roce 2019 přitom Skupina ČEZ přijala závazek vysadit za každého zaměstnance v Česku jeden strom.

Ti, co již podruhé přijeli do lokality Babylon sázet nové stromy, se rekrutovali ze společností ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, ČEZ Prodej a ČEZ ESCO. „Máme rádi přírodu, když potřebuje naši pomoc, tak ji rádi pomůžeme. A čím víc bude nově vysazených stromů, tím pro naši planetu lépe. Pokud to půjde, určitě přijedeme příští rok zase. Pro nás všechny je to samozřejmě i perfektní příležitost, jak si na čerstvém vzduchu provětrat hlavu od každodenní kancelářské práce a poznat kolegy jiných profesí. Už vloni, kdy jsme se prakticky vůbec neznali, jsme dokázali táhnout v rámci týmové práce za jeden provaz. Takže jsme se na dnešní sázení dopředu těšili,“ řekla za souhlasného přikyvování všech ostatních Barbora Černá z ČEZ ICT Services Plzeň.

„Kůrovec se nevyhýbá ani lesům města Domažlice. Nejvíce postiženým místem je úsek Pasečnice, který se rozprostírá kolem známého letního letoviska Babylon. Dobrovolníci ze Skupiny ČEZ zde byli již vloni a vysadili celkem 650 buků do oplocenky a 250 smrků mimo ni. Letos se jedná o 700 ks obalovaných sazenic buku lesního, rovněž sázených do dřevěné oplocenky. Všem patří naše velké díky,“ kvitoval Josef Forst ze společnosti Domažlické městské lesy. Slova chvály na pilné pracanty nešetřil ani hajný Prokop Hroník: „Už vloni bylo vidět, že se nebojí namáhavé fyzické práce a jde jim to od ruky i letos. Navíc jim už nemusím říkat, nebo je nějak poučovat, jak na to. Prostě absolutní spokojenost.“

O sázení stromů je mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ velký zájem. „Spoustu našich lidí řádění kůrovce osobně zasáhlo, když byli svědky nuceného kácení lesů blízko jejich domovů. Chtějí proto přiložit ruku k dílu při obnově porostů tak, aby si krásu a rozmanitost lesa mohly v budoucnu užít i jejich děti či vnoučata,“ říká Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa.

Předloňská pilotní akce sázení stromů proběhla za účasti zhruba 70 energetiků ve třech lokalitách, konkrétně na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji. Zde se pod dohledem odborníků vrátily do přírody díky 7 300 sazenicím buky, jedle, duby a olše. Kombinace dřevin, které jsou v daném regionu původní, má přitom do budoucna zaručit větší odolnost nově vysázených lesů. Vloni se pak měla nová výsadba lesů uskutečnit hned v sedmi regionech s nabídkou devíti termínů, přičemž se na ni dle lokality přihlásilo téměř 200 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Jarní výsadba nemohla proběhnout vůbec (stejně tak i letos) a z podzimní se kvůli covidu stihly zrealizovat jen dvě, a to právě na Domažlicku a v Českém Švýcarsku.

Závazek „za každého zaměstnance strom“ není ovšem jedinou aktivitou Skupiny ČEZ co se nové zeleně týče. Výsadbu dalších více než 100 tisíc stromů a keřů v obcích a městech podpořila za posledních deset let v rámci grantu Stromy i Nadace ČEZ částkou přesahující 60 milionů korun, což obnáší na 600 projektů v rámci celé republiky. Největší kus práce ovšem Skupina ČEZ odvádí v rámci rekultivací krajiny po těžbě uhlí. Od roku 2004 eviduje více než 11 milionů vysazených sazenic. Nejedná se pouze o lesní porosty – část rekultivací spadá do zemědělského typu, kde se zakládají i nové sady, vinice, nebo jiná zeleň.

