ČEZ: Filmové léto v Dukovanech odstartovalo úspěšně

Letní filmová nabídka v jedinečném prostředí přímo u elektrárny pokračuje i následující dva víkendy. Těšit se můžete na filmy Kaskadér, Bridget Jonesová: Láskou šílená, Vlny, rodinný snímek Velký pán a inspirativní film Nezlomní.
- Promítání probíhá vždy v pátek a sobotu od 20:30 (dle světelných podmínek).
- Promítá se za každého počasí
- Vstup je zdarma, dobrovolné příspěvky putují na dobročinné účely.
- Na místě nechybí stylového občerstvení.
Dukovanské autokino nabízí jedinečnou atmosféru s největší pevnou projekční plochou pod širým nebem o velikosti 16,4 x 7 metrů a kapacitou pro několik set aut. Kvalitu promítání tak neohrozí žádný rozmar letního počasí. Projekci všech filmů opět zajišťuje Kinematograf bratří Čadíků. Jeho návštěvníci mohou jako každý rok přispět na dobročinné účely. Další informace k programu a provozu autokina jsou dostupné ZDE, ZDE a FB profilu Infocentrum EDU.
Přijďte si užít další večery plné skvělých filmových zážitků, pohody a energie!
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 9 117 960 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
