ČEZ: Infocentrum Elektrárny Ledvice uzavírá svou první desetiletku

Prvních 150 listopadových návštěvníků, kteří zavítají do Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice, se mohou těšit na malý dárek. Infocentrum totiž 6. listopadu uzavírá svou první desetiletku. V příštích dnech je přitom objednáno na exkurzi hned několik školních skupiny i rodin s dětmi. Za celu dobu dosavadní existence infocentra pak do něj zavítalo 35 878 návštěvníků. V letošním roce jich už bylo 7 017.

„V Elektrárně Ledvice byl v rámci druhé vlny ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ v severních Čechách vybudován zcela nový vysoce ekologický výrobní zdroj, jedna z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Zároveň s jeho realizací vzniklo ve třech podlažích, jednom podzemním a dvou nadzemních, nové administrativní budovy jediné informační centrum klasické energetiky v České republice. Jsme rádi, že si za deset let jeho provozu do něj našly cestu tisíce vyznavačů industriální turistiky, školní exkurze z toho nevyjímaje, a to jak z Česka, tak i ze zahraničí,“ říká Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny Ledvice a Paroplynového cyklu Počerady.

Během prvních let své existence se infocentrum těšilo převážně zájmu škol všech stupňů a odborností, včetně mateřských. Pedagogové i vysokoškolští profesoři zde totiž měli, a stále mají, jedinečnou možnost spojit výukovou teorii s praxí, byť jen virtuální. Vzhledem k interaktivní expozici jej cíleně navštěvovali i exkurze, jejichž účastníci měli něco do činění s energetikou, strojírenstvím a dalšími příbuznými obory. Cestu si do něj našla i řada specialistů na životní prostředí, mezi něž patřili například i zahraniční stážisté drážďanské univerzity, z Koreje, Rakouska, Spolkové republiky Německo, Jordánska, Paraguaye, Iráku, Argentiny, Peru, Ghany, Hondurasu, Libanonu, Seychelských ostrovů, Sýrie, Kyrgyzstánu, Egypta, Číny, Guyany, Rwandy, Etiopie, Kambodže, Tanzanie, Hondurasu, Indie, Argentiny a Pákistánu. Ti navíc v rámci svého studijního programu přijížděli opakovaně.

Veliký zlom v návštěvnosti ovšem nastal během loňského roku, kdy byla v Elektrárně Ledvice zpřístupněna pro širokou veřejnost oficiální rozhledna na nejvyšší industriální budově v České republice. Zatímco od listopadu 2009 do konce roku 2017 zavítalo do infocentra v průměru zhruba 2 500 osob ročně. Jen od 20. dubna 2018, kdy byla rozhledna zpřístupněna, do konce téhož roku to už bylo 6 623 zájemců o pohled na elektrárnu a její okolí z výšky 140 metrů. Tak vysoko se nachází pro návštěvníky přístupný dobře zabezpečený venkovní ochoz. Včetně prosklené vyhlídky, pak má rozhledna celkových 144 metrů.



Informační centrum klasické energetiky je třípodlažní s moderním architektonickým a výtvarným řešením. Díky přízemnímu vstupu a výtahu je i bezbariérové. Nabízí interaktivní zážitky za využití vysoce vyspělé audiovizuální technologie, například 3D film o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny, on-line měření fotosyntézy živého stromu a detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, včetně možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů a zaposlouchání se do zvuků, která jednotlivá zařízení vydávají. Přesvědčit se o tom mohli i účastníci řady hromadných srazů. Dostaveníčko zde již třeba měli zaměstnanci infocenter, které sdružuje Destinační agentura Krušné hory, učitelé fyziky a dalších přírodovědných předmětů z klubu Svět energie, milovníci historických i zcela nejnovějších vozidel továrních značek Žiguli, Moskvič či Citroën nebo vyznavači geocachingu. Ti ovšem přijíždějí i jednotlivě, neboť právě v útrobách Informačního centra je dobře ukrytá jedna ze schránek s pokladem.

Informační centrum je otevřené od úterý do soboty od 8 do 16 hodin (s výjimkou státních svátků). V případě větších skupin si lze návštěvu předem objednat po telefonu (+420 411 102 313) či prostřednictvím e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz. Návštěvníci, kteří chtějí i na rozhlednu, se musí objednat předem automaticky, neboť výstup je umožněn vždy v 8, 10, 12 a 14 hodin v maximálně desetičlenné skupině.

