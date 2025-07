Rakušan se nemá co divit, má jednat! Lidé už si to říkají nahlas. Březina naložil Fialově vládě

Pane starosto, co jako lídr STAČILO! na Vysočině říkáte na možnou spolupráci se SOCDEM?



Jak říká náš předseda Daniel Sterzik, jednání nezačínají od nuly, ale tam, kde skončila. Máme program, silné kandidáty i důvěru občanů. Když se dívám, kdo všechno SOCDEM opustil – Jiří Dienstbier, Petr Vícha a další, kteří jsou příčinou toho, jak SOCDEM dopadla, tak bych se případnému vyjednávání úplně nebránil. SOCDEM totiž opouštějí lidé, kteří jsou silně proevropští, nevadí jim Green Deal, gender a spousta jiných hloupostí přicházejících z EU a zapomínají na to, že politik, zvolený do Poslanecké sněmovny, musí mít na prvním místě zájmy občanů České republiky.



A překvapila vás tato reakce některých členů SOCDEM, kteří se STAČILO! tak moc odmítají spolupráci, že dokonce, mnozí i po řadě let, stranu opouštějí?



Členové, kteří SOCDEM opouštějí, dovedli jejich stranu téměř do propadliště dějin. A dopadnou tak všichni politikové, kteří jen papouškují směrnice a nařízení EU. Nemají žádný program, žádné ideje. A přitom je to tak jednoduché. Podporovat občany České republiky. Nepodporovat hlouposti a vrátit se k tomu, co jsme po listopadu 1989 skutečně chtěli – volný pohyb osob a zboží, podporu drobného podnikání, zemědělství a další a další přirozené věci.



Pojďme na další téma. Co říkáte na takzvanou bitconovou kauzu?



Tato kauza je úplně šílená. A je neuvěřitelné, jak se daří vládní koalici tuto kauzu vymlčet. Přitom je zcela zřejmé, že došlo k obrovskému pochybení nejvyšších představitelů našeho státu, zejména bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ministra financí Zbyňka Stanjury, ale i předsedy vlády Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana. Společně z naší země udělali „Banánovou republiku.“



V krátkosti popíšu, jak se mělo ve věci postupovat. Pokud se vědělo, nebo předpokládalo, že v bitcoinové peněžence jsou bitcoiny pocházející z trestné činnosti a pan Jiřikovský souhlasil s otevřením peněženky, tak mělo následovat zahájení úkonů trestního řízení pro podezření z trestného činu „praní špinavých peněz“ a následně měly být použity všechny dostupné operativní a technické prostředky, aby se po otevření peněženky všechny bicoiny zajistily a následně po jejich zajištění mělo být rozhodnuto o tom, jak s nimi bude naloženo.



To, jak to bylo provedeno, do celé kauzy vnáší hodně nezodpovězených otázek. Mám za to, že se teď všichni snaží, aby se věc zametla pod koberec. A kroky paní nové ministryně spravedlnosti tomu nasvědčují. Média mlčí, a tak se o tom přestane mluvit.



A co v této souvislosti říci na postoj premiéra, ale také vedení STAN?



Co na to říct? Vít Rakušan nedávno prohlásil, že se nad bitcoinovou kauzou podivuje. Nemá se co podivovat, ale jednat. To on asi ale nemůže, protože má máslo na hlavě s kauzou DOZIMETR. Tak máme vládu, která prokazatelně spolupracuje s organizovaným zločinem. A veřejnost se s tím smiřuje.



Když jsme u STAN, v minulých rozhovorech jste mluvil o výzvě některých starostů, aby STAN přestal používat název Starostové. Je v této věci něco nového? Ozval se někdo z vedení STAN? A chystáte nějakou další akci?



Samozřejmě z vedení STAN se opět nikdo neozval. Zase se k tomu vůbec nikdo nevyjádřil a dál podvádějí voliče. Další akci proti názvu STAN neplánuji, protože kandiduji za hnutí STAČILO! a předpokládám, že bych byl osočen, že to dělám z politických důvodů. Toto téma však v případě zvolení do Poslanecké sněmovny nehodlám opustit.



Na sociálních sítích vidím, že jezdíte za občany po celé republice, občas vás doprovází i exprezident Agrární komory ČR a jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů – Zdeněk Jandejsek. Společně jste byli mluvčími akce zemědělců, kdy vyjely traktory do Prahy. Co nového v zemědělství? Podařilo se něco z toho, o co jste tehdy usilovali?



Nejezdím po celé republice. Teď se převážně setkávám s občany na Vysočině. Ve středu jsme zaplnili velký sál v Havlíčkově Brodě. Ano, doprovází mě i Zdeněk Jandejsek a Jarmila Dubravská. Oba lidem vysvětlují, jak vrátit naší zemi potravinovou soběstačnost a kvalitní potraviny. Moc jim za spolupráci děkuji. V zemědělství toho moc nového není. Jak jezdím po naší zemi, tak si všímám, že přibývá neobdělaných polností. Současný ministr Výborný zemědělství moc nerozumí.



Zdeňka Jandejska považuji za jednoho z největších odborníků v zemědělství. Takový člověk by měl být ministrem.



Když jezdíte mezi lidi, jak vnímáte atmosféru v zemi jen pár měsíců před volbami? Na co se vás lidé nejvíc ptají, co je zajímá, co by chtěli změnit?



Mezi lidmi vnímám stoupající nespokojenost. Nelíbí se jim, jak se zametají vládní kauzy pod koberec. Nelíbí se jim zvyšování výdajů na zbrojení, začínají nadávat na problematiku LGBT. Už totiž pomalu zjišťují, že je to ve školách. Pohybuji se mezi lidmi 5 let. V poslední době stačí, když si sednete někde do hospody. Lidé svoji nespokojenost vyjadřují všude a už i nahlas. Vůbec se jim nedivím. Máme totiž premiéra, kterého v rámci předvolebního setkávání chrání kordony policistů a mnohdy i těžkooděnci, aby se mohl setkat se svým komparzem a on se jen na lidi usmívá a říká, že vlastně všechno dělá dobře. A při tom milion lidí nemá svého lékaře.

