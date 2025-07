Nytra (ODS): Je něco špatně a toto je pokus to změnit

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo:

Vážená paní předsedkyně klubu, neurážejte členy našeho klubu – a dovolím si to zobecnit na ostatní senátory – že mají jiný názor. Moc prosím. Byla jste to vy, kdo tady přišel s tabulkou s konkrétními čísly, které nesedí. Teď prosím berte jako spíše vtip: 150 milionů u Moravskoslezského kraje je podloženo čím? Tady je prostě 13 hausnumer. Možná jsou pravdivá, ale nejsou podložena ničím. Můžu se domnívat, že u Moravskoslezského kraje je to přesně ta částka, kterou si Moravskoslezský kraj vyčlenil na slevy na jízdném. Ono to kupodivu sedí na milion.

Já nevím. Nesedí vám součet, nesedí vám Jihočeský kraj. Vy jste tady s těmi čísly přišla. Teď se vrátím ale k vašemu prvnímu vystoupení. Vy jste tady řekla, že vaše vlády zvyšovaly rozpočtové určení daní krajů. A naše vláda je snižovala. Takže jak je to v skutečnosti? Klíč se neměnil od roku 2005. Objem sdílených daní v roce 2020–2023 rostl v průměru 11 % ročně. Pouze v roce 2024 o 2 %. A to bylo způsobeno díky poklesu výběru daně z příjmu právnických osob o 10 %. Procento pro kraje je od roku 2025, respektive bylo 8,92 %.

Novelou z roku 2024 se pro rok 2025 zvedlo na 9,95 %. Pro rok 2026 na 10,11 %. A pro rok 2027 na 10,26 %. A ano, máte pravdu. Je to – nebo „máte pravdu“, je seriózní dodat, že je to kompenzováno tím, že kraje přišly o 4 miliardy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, jo? Já nejsem ten, který by chtěl proti sobě stavět pedagogy a nepedagogy. Ale několikrát tady zaznělo, jak je vlastně v pořádku, že se doplácí z platu na učitele nepedagogům.

V jednom nejmenovaném obvodu Ostravy, který mám celkový 23 základních a mateřských škol, bylo v loňském roce vyplaceno z platu na pedagogy nepedagogům 72 milionů korun. To opravdu nepovažuji za v pořádku. A je dobře, že to tento zákon rozdělí na ty dvě hromádky. Protože pak se divíme, že učitelé si stěžují, že nedostávají to, co mají de facto garantováno zákonem. Je hodně zajímavé se podívat na vývoj na školství ve státním rozpočtu. 2015 – 130 miliard, 2018 – 160 miliard, 2020 – 190, 2022 – 220, 240, 250. V letošním roce je to 270 miliard korun. O 140 miliard korun více za 11 let, abych byl korektní, a ne za 10.

My máme něco špatně ve školství. A toto je nechci říct všelék, ale je to reálný a dobrý pokus to změnit.

Děkuji.

