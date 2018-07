ČEZ: Kubatovy slavnosti pokořily návštěvnický rekord

Slavnosti se odehrávaly současně na dvou místech. Na návsi ve Zbudově, místní části Dívčic, obci, která dala zdejším blatům jméno, a na louce u nedalekého Kubatova pomníku. „Oslavy se snažíme koncipovat pro hodně široké publikum, od dětí po seniory. Mezi návštěvníky nechybí místní obyvatelé, sousedé z okolních obcí i výletníci,“ uvedl starosta Dívčic Radek Livečka.

Zájem celého okolí potvrdila také přítomnost starostů okolních obcí, například Jaroslava Pavlici z Olešníka, Jiřího Nováka ze Zahájí či Jaroslava Havla z Pištína, jihočeské vesnice roku 2017, která je sídelní vsí Svazku obcí Blata. „Pozvání na takto pro celé okolí významnou událost jsme nemohli odmítnout a navíc se do programu se zapojily i děti z naší mateřinky,“ konstatoval Havel.

Zatímco na návsi ve Zbudově vyhrávala dechovka, vystoupily zde se svým programem děti z Mateřské školy z Pištína, folklórní taneční soubor, historičtí šermíři a podobně, u pomníku Jakuba Kubaty se odehrávalo divadelní představení pro děti a připravovalo se večerní vystoupení rockových kapel. Přítomen zde byl i kat s mobilní mučírnou. „Děti si tak zábavnou formou vyzkoušejí, co to bylo útrpné právo,“ poznamenal Livečka.

Podle starosty je hlavním cílem udržování jedné z nejstarších historických tradic na Zbudovských blatech posilování patriotismu a vědomí sounáležitosti s místem a lidmi zde žijícími.

„Je jedno, jestli Kubata byl, nebo nebyl. My jsme rádi, že je. Historické prameny se dost rozcházejí v tom, jakou roli tento sedlák v oné rebelii proti vrchnosti sehrál, zda spor s vrchností vůbec byl a zda za něj Kubata zaplatil životem. Pro nás je důležité, že to dokázalo v lidech posílit myšlenku pospolitosti a patriotismu. Chceme, aby to tak bylo dál,“ zdůraznil starosta Dívčic.

Na základě historických událostí na Blatech vznikla v 19. století poněkud zkreslená pověst o Kubatovi, ve které je zbudovský rychtář líčen jako lidový hrdina: „Kubata dal hlavu za Blata“. Jak to s ním bylo opravdu, nikdo přesně neví. Nicméně v roce 1904 byl odhalen Kubatův pomník a každoročně byl k tomuto jubileu hojně navštěvován lidmi.

„Tradice Zbudovských slavností byla znovu obnovena v 90. letech minulého století a letos je to již 114 let od vztyčení pomníku. Dnešní rekordní návštěvnost znovu potvrzuje, že tato událost, či legenda, má stále lidem, co říci. Připomínám ale, že jde o návštěvnický rekord novodobý, ve 20. letech minulého století se u pomníku sešlo 30 tisíc lidí, to asi nepřekonáme, i když sem pozveme Metallicu. Díky tomu, že slavnosti jsou pravidelnou součástí programu Oranžového roku v okolí temelínské elektrárny, můžeme si je dovolit uspořádat v rozsahu, na který by pouze obecní rozpočet nestačil,“ dodal Livečka.

Do Zbudovských Blat patří Plástovice, Zbudov, Hlavatce, Sedlec, Česká Lhota (dříve Prášivá Lhota), Novosedly, Pašice, Pištín a Mydlovary. Mydlovary jsou ale dnes od Blat odděleny železniční tratí. V širším smyslu do Blat patří i okolní vesnice, například Vlhlavy, Malé Chrášťany, Češňovice, Podeřiště a město Zliv.

autor: Tisková zpráva