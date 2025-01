ČEZ: Pět nej události Jaderné elektrárny Dukovany v roce 2024

Přechod bloků na nový zvýšený 100% výkon

ČEZ v Dukovanech dosáhl historicky nejvyššího výkonu. Výkon tří ze čtyř dukovanských bloků se zvýšil o 36 MWe. Dosažení vyšší výroby elektrické energie energetikům umožnilo zvýšení výkonu reaktoru o cca 2,3 % a tím i teploty vody primárního okruhu na výstupu z reaktoru o cca 2 °C z 298,4 na 300,4 °C, a to za dodržení všech bezpečnostních podmínek a parametrů. Dosažitelný elektrický výkon bloků se tak zvýšil z původních 500 MW na nových 512 MW.

Elektrárna dosáhla historicky nejvyšší okamžité výroby

V návaznosti na zvýšení dosažitelného výkonu bloků elektrárna 10. listopadu 2024 překonala i doposud nejvyšší celodenní výrobu a do přenosové soustavy dodala 49 021,82 MWh čisté bezemisní elektrické energie. Ve srovnání s předchozím obdobím loňského roku elektrárna za jediný den vyrobila o 1 137 MWh čisté bezemisní elektřiny více. Současně elektrárna překonala i doposud nejvyšší okamžitou hodnotu výkonu, kdy v noci 10. listopadu operátoři zaznamenali rekordních 2 051,5 MWe.

40 let od prvního zavezení paliva do 1. reaktorového bloku

Přesně 31. prosince uplyne 40 let od prvního zavezení paliva do prvního výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Šlo o klíčový milník ve výstavbě první jaderné elektrárny na českém území. První kazeta s číslem 224 102 43 byla pod dohledem vedoucího reaktorového bloku Josefa Holešovského zavezena v 15:44 hod. Zavážení pokračovalo ještě následujících 17 dnů. Od spuštění v roce 1985 energetici na tomto bloku vyrobili 133 900 525 MWh čisté bezemisní energie.

Infocentra a autokino přilákaly v létě přes 10 000 návštěvníků

Do infocenter Dukovany a Dalešice se v parném létě přišlo „zchladit“ více než 10 tisíc návštěvníků, kde byla pro návštěvníky připravena oblíbená letní kvízová soutěž. Velkému zájmu se těšily také srpnové filmové podvečery u elektrárny. Letní autokino nabídlo české i zahraniční filmy, komedie i drama. Do největšího letního autokina u nás přijelo 3 124 diváků, kteří si nenechali ujít nezaměnitelnou atmosféru pod chladicími věžemi. Štědrost návštěvníků pomohla i dobré věci a děti ze dvou regionálních dětských domovů se tak díky nim roce 2025 podívají k moři.

30 let zpravodaje

V únoru roku 1994 vyšlo první vydání tištěného časopisu Zpravodaje Jaderné elektrárny Dukovany, který obyvatelům regionu přináší aktuální informace o dění v elektrárně a jejím okolí. Celkem bylo do schránek obyvatel, úřadů a institucí ve 20 km pásmu v okolí elektrárny doručeno 5 680 000 jednotlivých výtisků. Časopis se tak řadí mezi jeden z nejstarších podnikových časopisů, které vychází nepřetržitě od svého založení.

Od začátku roku 2024 elektrárna Dukovany vyrobila 14 617 386 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.