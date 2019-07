ČEZ: Síť rychlého veřejného dobíjení hlásí jako první v ČR 100 stanic, za rok narostla na dvojnásobek

Za poslední rok se síť stanic rychlého dobíjení ČEZ, která už se svým rozsahem vyrovnává větším řetězcům klasických čerpacích stanic, více než zdvojnásobila. Zvyšující se poptávce po řešeních z oblasti elektromobility vychází Skupina ČEZ vstříc nejen zahušťováním dobíjecí infrastruktury, ale také nabídkou souvisejících produktů a řešení pro všechny typy zákazníků.

V pražské Poděbradské ulici byla dnes zprovozněna 100. veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily provozovaná Skupinou ČEZ v ČR. Stalo se tak téměř přesně rok od chvíle, kdy v Jablonci nad Nisou zahájil provoz stojan číslo 50. Počet rychlodobíjecích stanic v dresu ČEZ se tak během roku zdvojnásobil. Dalších téměř 60 stanic umožňuje tzv. normální dobíjení.

„Počet elektromobilů na českých silnicích dynamicky roste a momentálně se blíží třítisícové hranici. Evropa vidí v elektromobilitě budoucnost dopravy, takže s výstavbou veřejné dobíjecí infrastruktury skutečně nemá smysl otálet. Těší nás, že díky dlouhodobé přítomnosti v tomto segmentu a našim zkušenostem s výstavbou můžeme stále stupňovat tempo výstavby a do konce roku překonat hranici celkových 200 stanic v naší síti. Odhadujeme, že letos se objem elektřiny odebrané na všech našich stojanech posune až k hranici 1,5 milionu kWh a příští rok výrazně přesáhne 2 miliony kWh, což je např. ekvivalent 40, resp. 50 tisíc plných dobití elektromobilu střední třídy,“ říká Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

„Ministerstvo dopravy podporuje rozvoj elektromobility, která podstatně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. V posledních měsících pozorujeme také nárůst cestování elektrickými auty na delší vzdálenosti, což usnadňuje stále hustší síť veřejných dobíjecích stanic u hlavních tahů. Prostřednictvím dotačních titulů z Operačního programu Doprava na výstavbu páteřní národní sítě chceme jako ministerstvo tento trend významně urychlit. Během čtyř let by tak v rámci stejného počtu samostatných výzev mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích stanic,“ vypočítává další plány rozvoje dobíjecí infrastruktury Tomáš Čoček, první náměstek ministra dopravy.

Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ, která už se svým rozsahem vyrovnává větším řetězcům klasických čerpacích stanic, začala vznikat v roce 2012. V lednu před sedmi lety zahájila pod vlajkou ČEZ provoz první klasická dobíjecí stanice a 20. září stejného roku ji následovala první rychlodobíjecí stanice umístěná před centrálou společnosti v Duhové ulici. Od té doby se ze sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ stal jeden ze symbolů této formy ekologické dopravy. Všechny stojany dodaly loni do baterií elektromobilů úhrnně téměř 1 milion kWh elektřiny. Standardem v síti rychlodobíjecích stanic ČEZ je stojan ABB umožňující nabíjení všech typů a značek elektromobilů. Dobití většiny kapacity baterií elektromobilu zvládne do 20 minut. Stojan je vybavený DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS o výkonu až 50 kW. Součástí nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se standardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až do 22 kW.

Výstavba veřejných stanic rychlého dobíjení je z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF (Connecting Europe Facility), v jehož výzvách ČEZ v minulosti uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Z tohoto zdroje byla financována také výstavba stanice v Poděbradské ulici. Souběžně ČEZ rozšiřuje síť také z vlastních prostředků. Více ZDE.

Skupina ČEZ = elektromobilita pod jednou střechou

Nabídka Skupiny ČEZ pokrývá oblast elektromobility komplexně. Společnost ČEZ Prodej začala letos na jaře poskytovat elektromobilitu jako komplexní službu pro domácnosti a živnostníky. Společně s koupeným vozem (k dispozici jsou tři značky a pět typů elektromobilů) nabízí také wallbox, kontrolu dostatečné robustnosti elektroinstalace pro domácí dobíjení, čip pro dobíjení ve veřejných stanicích nebo zelenou elektřinu pro domácnosti elektromobilistů. ČEZ Prodej nabízí zároveň financování koupě elektromobilu prostřednictvím výhodného úvěru. Nabídka garantuje, že spotřeba zákazníkovy domácnosti byla pokryta elektřinou z obnovitelných zdrojů. Společnost ČEZ ESCO současně nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde např. o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony. Mezi významné zákazníky poslední doby patří Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Ústecký kraj.

V České republice je aktuálně registrováno téměř 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni 725 elektromobilů a letos do konce června 381 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří počínaje příštím rokem o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektrických vozů v kombinaci s hustší sítí veřejných dobíjecích stanic také definitivně otevírají pro elektromobilitu cestování mezi městy.

