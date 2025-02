ČEZ: Specialisté v Dukovanech kontrolovali parogenerátory, prověřili trubičky o délce 121 kilometrů

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová byl položen dotaz

Dobrý den, vy jste sice v televizi odsuzovala zvýšení vašich platů, ale předpokládám, že si peníze navíc necháte? A ještě taky tvrdíte, že by se teď měli zmrazit, co ale pak a co to řeší? Mě spíš zajímá, co hodláte udělat proto, abysme i my občané brali důstojné platy?

