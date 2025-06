„Zavěsit Rakušana.“ Nepřiznaná škoda nadzvedla Holce

24.06.2025 12:45 | Monitoring

„Co na den Rakušana zapnout do vaku?“ Publicista Petr Holec přišel s myšlenkou, že by možná nebylo od věci ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zavřít do vaku. Narážel na obraz vaku na mrtvoly, v němž se na Ministerstvu vnitra objevilo tělo Vladimira Putina. Namalovaného Putina. Rakušanův obraz by podle Holce měl vzniknout kvůli tomu, co se přihodilo SPD Tomia Okamury.