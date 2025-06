Příměří? Už je vše jinak. „Můžete křičet,“ padlo. Izrael chystá odvetu

Donald Trump oznámil světu, že mezi Íránem a Izraelem platí příměří.

„Příměří vstoupilo v platnost. Prosím, neporušujte ho,“ požádal všechny současný nájemník Bílého domu.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

Jenže takřka dřív, než se stačil prach kolem tohoto prohlášení usadit, izraelský ministr obrany Israel Katz již oznámil, že Írán příměří porušil.

Ministr obrany Israel Katz prohlásil, že dal pokyn IDF, aby „na íránské porušení příměří reagovaly rázně a intenzivními údery na režimní cíle v centru Teheránu“. Izraelského ministra obrany citoval server Times of Israel.

Zpráva o porušení příměří proletěla řadou světových médií, včetně serveru deníku The Times, i když íránská státní média důrazně popírají, že by Írán porušil příměří, na což upozorňují např. analytici pracující s otevřenými zdroji OSINTdefender.

V této souvislosti i na sociálních sítích zaznělo, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nastínil možnost, že v Íránu může dojít ke změně režimu.

„Nerad bych byl za cynika, ale Bibi Netanjahu vyzval ke změně režimu, a to znamená, že k ní tak či onak dojde. Možná by se dalo jít oblíbenou cestou barevné revoluce nebo cestou ‚Írán porušil příměří‘, ale Bibi mír neprosazuje. Můžete křičet v komentářích, ale nezapomeňte si tento tweet zároveň uložit do záložek,“ padlo na sociální síti X.

Hate to be the cynic here guys but Bibi Netanyahu has called for a regime change and that means one way or another there will be one.



Perhaps going the favored color revolution route or “Iran violated the ceasefire” route but Bibi doesn’t do peace.



