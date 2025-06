Babiš (ANO): Politický proces. Je to naprosto absurdní, zcestné a účelové

Bývalý nejvyšší státní zástupce pan Zeman a předsedkyně senátu odvolacího soudu paní Brázdilová na základě vyfabulovaných spekulací, tvrdí, že jsem měl v roce 2006, tedy před více než 18 lety, porušit zákon u dotace na Čapí hnízdo. Absurdita tohoto tvrzení spočívá v tom, že až do roku 2017, tedy téměř deset let, bylo vše v pořádku a firma byla 7x kontrolována a žádný z příslušných orgánů nezjistil jakékoliv pochybení. Když polistopadový systém tradičních stran v roce 2016 pochopil, že jsem pro ně nebezpečný, protože s nimi nebudu krást a nikdo mě nemůže zkorumpovat, tak na základě účelového a vykonstruovaného posudku znalce podvodníka Hálka, mě a mou rodinu necelý měsíc před parlamentními volbami, 29. září 2017, falešně a bez důkazů obvinili a začali stíhat. 30. září 2019 sám pan státní zástupce JUDr. Šaroch stíhání zastavil, ale 4. prosince 2019 na základě nepravdivých informací ho obnovil politický nominant dnešních vládních stran, Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Proto mluvím o účelovém a politicky motivovaném trestním stíhání. Dvakrát mě soud první instance zprostil veškerých obvinění, ale i přesto byl znovu dnes, tj. opět tři a půl měsíce před parlamentními volbami, osvobozující rozsudek na základě nepravd, fabulací a bez jakýchkoliv nových důkazů odvolacím soudem zrušen. Po dnešním verdiktu odvolacího senátu pod vedením JUDr. Brázdilové a jeho odůvodnění, jsem přesvědčen, že se jedná o politický proces. Je to naprosto absurdní, zcestné a účelové. Už podle žádosti o vydání paní Nagyové Evropským parlamentem bylo jasné, že soudkyně Brázdilová je podjatá a nebude postupovat objektivně. Zcela opomenula fakta, která jsou ve spise, odůvodnění opět staví na soudem první instance mnohokrát vyvrácených tvrzeních a její konstrukt nedává absolutně žádný smysl. Od začátku věděla, že mě a paní Nagyovou chce odsoudit a podle toho postupovala. Podle několika rozhodnutí Ústavního soudu, nesmí být soud pomocníkem obžaloby a pomáhat v odsouzení člověka. Soud by měl být vždy nezaujatý a nestranný, a to se v tomto případě nestalo.

