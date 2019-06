ČEZ: Tip na rozmarné léto u vody? Odhalte tajemství hydroelektráren

Majestátní Dlouhé stráně v Jeseníkách, starodávná Čeňkova Pila na Šumavě, Lipno, Orlík a Štěchovice na Vltavské kaskádě i mnohé další. Vodní elektrárny ČEZ vyrobí ročně okolo dvou miliard kWh elektřiny, kterou mohou většinou do tří minut nabídnout české energetické soustavě a spotřebitelům.

Často jde zároveň o unikátní technické i krajinotvorné prvky. Místa, kde se rodí ekologická energie, se letos v létě představí veřejnosti prostřednictvím soutěže o zajímavé ceny.

Jak na to? Stačí navštívit minimálně šestici z tuctu vybraných vodních elektráren provozovaných Skupinou ČEZ v České republice ZDE a prudce se zvyšuje šance vyhrát některou ze zajímavých cen. Klíčem k výhře je otisknout do herní karty razítko z Infocenter elektráren Dlouhé stráně, Hučák a Čeňkova pila nebo opsat kód z plakátů umístěných u vstupů do všech zbývajících elektráren.

Část elektráren včetně běžně nepřístupných provozních interiérů si před cestou za razítkem a kódem lze prohlédnout prostřednictvím virtuálních prohlídek ZDE.

Nekorunovanou královnou mezi vodními elektrárnami letního okruhu, dlouhodobým suverénem návštěvnosti a magnetem na turisty je jeden z „divů“ České republiky – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na hřebenech Jeseníků, kam jen vloni dorazilo 88 756 turistů.

Své kouzlo mají ale i všechny ostatní. Přijďte se o tom přesvědčit! Podívejte se, jak královéhradecké Infocentrum umístěné v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák a zaměřené na obnovitelné zdroje energie interaktivní formou představuje principy a možnosti zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy, atd. Nahlédněte do zákulisí přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která v praxi demonstruje výhody a možnosti těchto obrovských energetických baterií pro celou českou elektrizační soustavu.

Ocenit aspoň pohledem ale můžete i architektonické skvosty své doby – například elektrárnu pod pohádkovou přehradou Les Království, Spálov postavený ve stylu art deco, Čeňkovu Pilu – symbol Klostermannova Světa lesních samot, ale i další elektrárny.

Apetit Čechů po tzv. technické turistice je stále silnější, svědčí o tom i statistiky návštěvnosti Infocenter a provozů Skupiny ČEZ v roce 2018. Do energetických lokalit po celé České republice zavítalo historicky rekordních 235 254 lidí, což je meziročně o 4,9 % více. Největší zájem se koncentruje do letních měsíců, lidé však na většinu lokalit jezdí po celý rok. Přijďte se i vy podívat na místa, kde vzniká ekologická energie!

Více o Infocentrech Skupiny ČEZ v ČR ZDE.

Psali jsme: ČEZ: Temelín vymění palivo v druhém bloku ČEZ: Při stavbě stožárů vedení vysokého napětí pomáhal vrtulník ČEZ: Elektrárny se vždy na jaře proměňují v jednu velikou sokolí farmu ČEZ: 22 poruch na vedení, 34 tisíc odběrných míst bez proudu. Takové jsou dopady včerejších bouřek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva