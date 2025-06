ČEZ: V Temelíně modernizují řídicí systém pomocných provozů

V rámci náročné modernizace takzvaných neblokových objektů technici vyměnili kabeláž a řídicí systémy. Vše navíc personál ovládá z kompletně nového velína. Místo tří lokálních velínů jeden centrální a místo ručního ovládání dálkové.

To jsou jen příklady přínosů náročné modernizace řídicích systémů neblokových objektů. Na elektrárně probíhá několik let. Kompletně dokončit ji technici chtějí v letošní roce. „Z nového velína už řídíme celé vodní hospodářství, tedy přívod, úpravu a rozvod vody. Navíc finišujeme s dokončením druhé části, která bude řídit výrobu a distribuci chladu, stlačeného vzduchu a hlavně tepla pro elektrárnu, České Budějovice a Týn nad Vltavou. K tomu by mělo dojít ještě do konce roku,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel jaderné elektrárny Temelín.

V praxi modernizace znamenala položení desítek kilometrů nových kabelů, instalaci hardwarových prvků a přehrání příslušného software. Vše se navíc sbíhá do zcela nového pracoviště – velína neblokových objektů. Na konci roku zde budou sedět dva operátoři. Střídat se budou v osmihodinových směnách a k dispozici budou mít dva stejně kvalifikované kolegy pohybující se přímo v technologii.

Tři stávající lokální velíny pro úpravnu chladicí vody, chemickou úpravu vody a nízkotlakovou kompresorovou stanici zůstanou jako záloha. „K tomu, aby elektrárna mohla plnit svůj účel, tedy bezpečně vyrábět elektřinu, potřebuje řadu pomocných systémů spojených především s vodou, chladem a teplem. Pro zajištění více než šedesátiletého provozu, musíme i tyto systémy a jejich ovládání držet ve velmi dobré kondici. V tomto případě je navíc velkým benefitem i přechod z manuálního a na dálkové ovládání,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 188 investičních akcí v hodnotě kolem tří miliard korun.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.