ČEZ: Zákaznické centrum se přestěhovalo, nově ho najdete v NC Fontána

Do nového se přestěhovalo Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Teplicích. Klienti ho nyní najdou v prvním patře Nákupního centra Fontána na Náměstí svobody.

Původní kontaktní místo Skupiny ČEZ v Křižíkově ulici je již definitivně zavřeno, přičemž poslední zákazník v něm byl obsloužen v pátek 25. února. Nové ZC je otevřeno od pondělí do pátku v čase od 9 do 18 hodin. Zákazníci, ale i ostatní zájemci se v něm mohou až do 15. března vydat prostřednictvím speciálních brýlí i na sedmiminutovou virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Temelín. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 5% Nezvládne 89% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 25409 lidí

„Jsme rádi, že se nám podařilo zmodernizovat další Zákaznické centrum ČEZ, respektive již posledním ze všech 24, co máme. Nyní tak nabízíme našim zákazníkům veškeré služby v mnohem komfortnějším prostředí. V Teplicích se navíc jedná o místo, které je všem dobře známé a snadno dostupné. Mám tedy radost, že si k nám už během prvních dnů provozu našla řada lidí bez problémů cestu. Jinde to trvalo třeba i dva měsíce než si na novou adresu zvykli,“ uvedl Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej během oficiálního zprovoznění zákaznického centra. Stejně jako jinde si zde klienti mohou vyřídit veškeré své požadavky ohledně odběru energií, tedy co se elektřiny, tepla a zemního plynu týče, včetně aktuálního odchodu z režimu dodavatele poslední instance. „Konzultanti jsou připraveni poradit jim i v otázkách servisu vytápění elektrokotly či plynovými kotly, mobilu od ČEZ, domácí fotovoltaiky, tepelných čerpadel a podobně.“

Slavěna Summerfield manažerka odboru Zákaznická centra k tomu dodává: „Nejme tady pochopitelně jen od toho, abychom nabízeli nové smlouvy na dodávku elektřiny a plynu, dokázali změnit ty stávající ke spokojnosti zákazníků nebo například jen přepisovali odběrové místo. Když jsou naše zákaznická centra komfortní, musíme pochopitelně nabízet i komfortní služby tak, aby naši klienti byli vždy spokojeni. Čas na konzultaci na jakékoliv výše uvedené téma si přitom může každý zarezervovat na webových stránkách prostřednictvím svého účtu MŮJ/ČEZ ONLINE.“

Nové zákaznické centrum je upravené do současného ČEZ designu, tedy s převládající oranžovou a šedou barvou. Na zákazníky v něm čeká osm přepážek s konzultanty, kteří jsou schopni vyřídit až 2 200 klientů měsíčně, což obnáší až 3000 požadavků, neboť někteří pochopitelně toho mají k vyřízení více. Další tisícovka požadavků pak přichází měsíčně e-mailem. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, přičemž otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Zákazníci si zde mohou během čekání dát zdarma pohár vody, šálek kávy či se případně připojit přes wifi k internetu. Přemístění z Křižíkovi ulice přitom zlepšilo nejen jeho dostupnost zákaznického centra, ale i možnost parkovaní, neboť motoristé mohou odstavit svá vozidla v podzemní garáži.

„Před časem jsem se bavil s majitelem objektu o tom, že by bylo dobré dostat do Fontány společnosti s nabídkou různých služeb pro občany a vytvořit tak v centru města pro ně i jakési centrum služeb, za nimiž jinak musí i na špatně dohledatelná místa. Mezi ně patřila i Křižíkova ulice s omezenými možnostmi parkování a poměrně vzdálenou zastávkou MHD. Fontánu pochopitelně zná v Teplicích každý, má bezbariérový přístup a řadu parkovacích míst. To jsou myslím některé z podstatných plusů pro nové zákaznické centrum, díky nimž se energetická společnost dostala blíže k lidem a tím i ke konzultacím, včetně možných řešení, jejich požadavků či problémů,“ kvitoval teplický primátor Hynek Hanza během slavnostního zahájení provozu Zákaznického centra ČEZ.

