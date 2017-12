ČNB: Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

V reakci na problémy spojené s dopady evropské dluhové krize byly v Evropské unii zavedeny či posíleny záchranné a dohledové mechanismy, včetně zpřísňování makroekonomického a rozpočtového dohledu. Vznikly a stále vznikají nové evropské instituce. Tyto změny zásadním způsobem upravují podmínky a závazky plynoucí z případného členství České republiky v eurozóně. Pro přijetí společné měny již nepostačuje udržitelné plnění maastrichtských konvergenčních kritérií doprovázené dostatečnou sladěností české ekonomiky s ekonomikou eurozóny. Lze očekávat, že vstup do eurozóny bude fakticky podmíněn též účastí v nových institucích a mechanismech. Na základě současných informací by v okamžiku vstupu České republiky do eurozóny byly podstatné zejména náklady související se vstupem do Evropského mechanismu stability.