ČVUT: Den otevřených dveří v centru energeticky efektivních budov bude zaměřen na obnovitelné zdroje

Program začne od 13.00 hodin přivítáním účastníků a prezentací ředitele UCEEB Lukáše Ferkla, který všechny přítomné seznámí s aktuálním děním v centru. Na něj naváže od 13.30 hodin zástupce vedoucího oddělení Energetické systémy budov, Jakub Maščuch s přednáškou na téma Vývoj mikroelektrárny Wave – křest, přítomnost a budoucnost. Od 14.00 proběhne komentovaná prohlídka budovy a laboratoří, jejíž součástí budou i ukázky technologií. V 15.30 je připravena další odborná přednáška věnovaná novým trendům v oblasti hybridních kolektorů. Přednášejícím bude vedoucí laboratoře SOLAB2 Bořivoj Šourek.

„Tuto akci pořádáme především pro odbornou veřejnost, která o nás sice již slyšela, ale ještě neměla příležitost se k nám do Buštěhradu podívat. Účastníci se budou moci zeptat na vše, co je o našem centru zajímá. Chceme oslovit především odborníky z oblastí, kterými se zde zabýváme, a tím podpořit diskuzi nejen o vědeckých tématech, ale i o jejich praktických aplikacích,“ řekl ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

UCEEB se nachází v průmyslové zóně města Buštěhrad. Doprava: autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 300 jezdí pravidelně ze zastávky Nádraží Veleslavín nebo č. 324 Praha, Zličín – Buštěhrad. Výstupní zastávka Buštěhrad, U Kahance. Pro přihlášené pasažéry UCEEB nabízí odvoz osmimístným transportérem ze zastávky Buštěhrad, U Kahance ve dvou časových intervalech - 12.30 a 12.45 hodin. Po skončení akce pak účastníky transportér odveze zpět na autobusovou zastávku v 16.10 hodin.

Den otevřených dveří UCEEB, Třinecká 1024, Buštěhrad, proběhne ve středu 21. března od 13.00 do 16.00 hodin s pevným programem dostupným na webových stránkách ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je samostatným vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze. Sdružuje fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství s cílem přirozeně sladit výzkumné aktivity zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a úspěšně uvádět jejich výsledky do praxe. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Centrum vzniklo díky podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financovaný EU a státním rozpočtem České republiky. Více ZDE.

autor: Tisková zpráva