ČVUT: Fakulta elektrotechnická představí nové exponáty i rozšířenou realitu

Zájemci o studium budou mít možnost seznámit se s náplní jednotlivých studijních programů. Během Dne otevřených dveří budou probíhat prezentace jednotlivých výzkumných pracovišť. Po dobu trvání programu je možné navštívit také špičkové laboratoře, jako jsou laboratoř leteckých systémů, měřicí techniky, kybernetiky, biomedicínského inženýrství, elektrických obvodů, akustiky, energetiky, elektrických strojů, mikroprocesorových aplikací a mnoho dalších. Návštěvníci si dále vyzkouší software na detekci obličeje, navštívit audiovizuální studio s klíčovací plochou, nebo se seznámit s projektem studentské elektroformule.

Zajímavý program na Den otevřených dveří přichystal Institut intermédií, který funguje jako společné pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Akademie múzických umění. V něm návštěvníci uvidí zařízení CAVE pro virtuální realitu a vizualizaci ve 3D, dále VICON A KINECT pro snímání pohybu, v prostoru SAGE budou promítána videa z projektů institutu. Na místě si posluchači středních škol budou moci také vyzkoušet Van de Graaffův generátor, který na Den otevřených dveří zapůjčil studijní program Elektrotechnika, energetika a management.

Jako novinku si organizátoři akce na pracovišti v Dejvicích připravili krátkou hru, která využívá rozšířené reality. Studenti tak mohou sbírat indicie v jednotlivých laboratořích a po vyluštění jednoduché šifry si budou moci odnést zajímavé dárky.

Další informace o programu Dne otevřených dveří naleznete ZDE.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: Fakulta informačních technologií ČVUT má nejmodernější technologie ČVUT: Fakulta architektury pořádá cyklus přednášek November Talks 2018 - Listopadové vize ČVUT: Do finále Energetické olympiády postoupilo 29 středoškolských týmů ČVUT: Den iKariéra 2018 nabídne studentům techniky pracovní příležitosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva