ČVUT: Den iKariéra 2018 nabídne studentům techniky pracovní příležitosti

Akce proběhne na fakultách elektrotechnické, strojní, stavební a informačních technologií. Program je připraven od 8.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci se mohou zúčastnit přednášek nebo workshopů a navázat tak kontakt se zástupci českých i zahraničních firem.

„Den iKariéra je jedinečná akce pro všechny studenty, kteří jsou zvídaví a které profesní budoucnost zajímá již během studia. Kromě informací na stáncích firem mohou studenti navštívit i otevřené workshopy. Tam si například vyzkouší návrh inovací v tramvaji nebo si budou moci zkonzultovat životopis,“ říká k programu akce koordinátor Jan Sedláček z IAESTE při ČVUT v Praze.

Organizátorům se povedlo přilákat firmy, které patří mezi špičky v oboru: Contract management, Strabag, Backbone, HP Enterprise, Valeo, ČEPS, Deloitte a Škoda Transportation.

Více informací o akci najdete ZDE a ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a šest vysokoškolských ústavů. Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva