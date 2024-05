Takáč Okamurovi: A nikdo s vámi nechce vládnout...

reklama

Kdyby byl Tomio Okamura premiérem, jak by situaci kolem ministra pro vědu a výzkum a inovace řešil?

„Úplně jednoduše. My bychom zrušili tyto tři přebytečné ministry a tři přebytečná ministerstva, která byla uměle vytvořena ve srovnání s minulou vládou jako politické trafiky pro pětikoaliční politiky. Za minulé vlády bylo 15 členů vlády, nyní je jich 18, platí se jim drahé sekretariáty, auta s majáčky a s řidiči a vidíte, že ty výsledky nejsou vůbec viditelné,“ sdělil Okamura.

„Podle tzv. kompetenčního zákona patří věda pod ministerstvo školství. Proto to opět jen dokládá to moje tvrzení, že i na základě platného zákona spadá věda pod ministerstvo školství, kde by to měl řídit skutečně odborník,“ řekl Okamura. „Podpora vědy a výzkumu je důležitá pro SPD, ale jak vidíte, tak se vytvářejí uměle politické trafiky. Mimochodem, paní Langšádlová měla na starosti i inovace, kterým se nikdy v životě nevěnovala, a svědčí to o velké personální nouzi ve vládních řadách. A také, že ty politické drahé trafiky nemají smysl,“ poznamenal Okamura.

Následně hovořil i o tom, jak by vědu podporovala SPD. „Nejsem samozřejmě odborník na vědu, ale z pozice své jako předsedy poměrně velké parlamentní strany vím a mluvím s odborníky, že je potřeba udělat audit toho výzkumu. Jestli se nejedná o nějaký výzkum pro výzkum, jak se říká, nebo skutečně o výzkum, který potom lze aplikovat třeba do nějakého rozvoje našeho průmyslu, do technologií, nebo o jehož výsledky by skutečně měli zájem i v zahraničí,“ zdůraznil Okamura. Konkrétní částku na vědu, kterou by SPD dalo, říct úplně nechtěl. Podle něj by měl vzniknout audit, který by měl identifikovat priority.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se nechal slyšet, že na rozdíl od ANO předložilo SPD své představy ohledně některých změn v důchodech v Česku, něco z toho bylo zapracováno. Je hnutí SPD připraveno vládní důchodový návrh podpořit?

„Samozřejmě vládní návrh té změny důchodů v žádném případě nepodpoříme. Vadí nám tam dvě věci. My zásadně odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Druhá věc, která nám vadí, je snižování poměru důchodu vůči předchozí mzdě oproti současnému stavu pro lidi, kteří půjdou do důchodu od roku 2026. Neboli důchody se budou oproti současnému stavu snižovat," sdělil Okamura, jemuž mimo jiné vadí nepodpora porodnosti v pracujících rodinách.

„Místo toho bychom nastavili systém, který by ufinancoval průběžně náš důchodový systém, a to se týká třeba i státem podporovaných manželských půjček i půjček pro pracující rodiny s dětmi. Jedná se o to, aby se zvýšila dostupnost bydlení pro mladé rodiny, aby se nebály mít druhé a třetí dítě, což nutně potřebujeme, jinak vymíráme... Oni jenom udělali parametrické změny, to není tím pádem žádná důchodová reforma, a zvýšili daně,“ připomněl Okamura.

A pustil se do kritiky vládní politiky, která podle něj vzala finance pracujícím rodinám s malými dětmi. „Desítky tisíc korun ročně,“ rozhorlil se Okamura, přestože se ho v danou chvíli moderátor Daniel Takáč ptal na důchodovou reformu. „Jde to ruku v ruce,“ míní Okamura.

Řeč byla také o hlasování o zákoníku práce a minimální mzdě.

„Jsme proti tomu, že by zaměstnanci dostávali výpověď bez udání důvodu,“ podotkl Okamura. Moderátor Takáč ho však ubezpečil, že to v této části novely není. „Vadí nám také to zrušení těch tzv. zaručených mezd. Protože samozřejmě to rušení těch zaručených mezd by v podstatě vedlo z našeho pohledu k poklesu mezd českých občanů, protože samozřejmě by šlo potom poměrně levněji zaměstnávat například zahraniční pracovníky na ty práce, na které jsou k dispozici čeští občané,“ poznamenal Okamura.

A s kým chce SPD vládnout, když nikdo nechce vládnout s ním?

„Dám vám jednoduchý příklad. To před volbami každý říká, ale když se podíváte i na výsledek po komunálních volbách, tak jsme ve ‚vládních koalicích‘ v řadě měst a obcí. Jsou to města Znojmo a další. To znamená, že ty strany před volbami něco říkají, protože bojují o voliče, a po volbách na základě toho, kdo je úspěšný a bez koho to nejde sestavit, tak pak se stavějí koalice,“ řekl Okamura závěrem, že SPD chce být součástí vlády a prosadit program na vládní úrovni.

